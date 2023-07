Co dělá alkohol s vaším mozkem po padesátce? Podívejte se

Pokud spadáte do kategorie po padesátce, měli byste vědět, jaké účinky má na alkohol na váš mozek a organismus. Jak to tedy je?

Pokud chcete stárnout pomaleji, dodržujte správnou životosprávu s pravidelnou dávkou aktivního pohybu. Dopřávejte si také zdravá lehká jídla a dostatečný pitný režim. Netýká se však pravidelného požívání alkoholu. Ten si dávejte raději jen příležitostně. Jistě se to odrazí na vašem pevném a vitálním zdraví.

Chraňte si pevnou mysl

Ačkoliv zprvu alkohol náš mozek a mysl povzbuzuje, a tudíž i zlepšuje náladu, při dlouhodobém a hlavně nadměrném užívání může poškodit centrální nervový systém a čelní lalok mozku. Právě ten ovlivňuje naše emoce, koordinaci a krátkodobou paměť.

V mozku je poměrně křehká rovnováha veškerých chemických látek, a právě alkohol ji značně narušuje a často negativně ovlivňuje naše pocity myšlenky i činy. Místo dobrých nálad se začnou dostavovat úzkosti a deprese.

S přibývajícím věkem se zmenšují žaludek i játra, kde alkohol metabolizuje, a tak v těchto orgánech zůstává déle než v mladším věku. Současně je pak starší organismus i více hydratovaný. Alkohol pak v krvi koluje ve vyšší koncentraci a je pomaleji odbouráván.

Rychlejší stárnutí pokožky

Nejenže alkohol pokožku rychleji vysušuje, ale u citlivějších jedinců může jeho stálá přítomnost v těle vyvolat různá kožní onemocnění jako například chronická zarudnutí se zvětšenými krevními cévami nebo růžovku. Průvodním jevem bývá také často komplikované akné a různé nedokonalosti pleti. Protože alkohol vyvolává stres a úzkost, zvyšuje se produkce mužských pohlavních hormonů, tzv. androgenů, které stimulují kožní potíže.

Vyšší riziko chorob

Všichni, kdo pravidelně požívají alkohol, se vystavují mnohonásobně vyššímu riziku cévních mozkových příhod. Alkohol také negativně ovlivňuje krevní tlak a tudíž zvyšuje riziko mrtvice a infarktu. Nadměrné popíjení alkoholu může způsobit také kardiomyopatii, která silně zvyšuje vznik srdečního selhání.

Ohrožená játra

Pravidelný požíváním alkoholu dochází k přetěžování jater, která nejprve ztuční a později dochází ke zjizvení jejich tkáně. Tím se zmenšují, tvrdnou a postupně může dojít až k cirhóze. Do určité míry však mají játra samočistící schopnost, a proto pokud nebudete nějaké období vůbec požívat alkohol, budou moci regenerovat.

Jak na nepříjemné dopady alkoholu?

Pokud si některý večer alkohol dopřejete, je velice důležité tělo co nejrychleji zavodnit. A nejlepší volbou je čistá voda. Ocení to především játra, kterým pomáhá vyplavovat toxiny z těla. Do jídelníčku také zařaďte větší množství čerstvé zeleniny a ovoce a raději se vyhněte všemu, co obsahuje bílou pšeničnou mouku.

