Proč byste si měli na noc kolem zápěstí omotat alobal? Je to zdravotní zázrak

Alobal je běžná kuchyňská pomůcka. Ale využít ho můžete i pro své zdraví. Jak?

Hliníková folie je skvělá pomůcka. Český název alobal vznikl spojením chemické značky hliníku – tedy Al a slova obal. Tenhle název v našich šířkách zdomácněl, stejně jako hliníková folie. Lidé ji nejčastěji používají na pečení, grilování, balení potravin (či svačiny), či jako náhradní brusku na nože či nůžky. Málokdo ale ví, že alobal se dá použít i jako lék na spoustu neduhů. Nevěříte?

Na co všechno je dobrý alobal? Vyzkoušejte některé tipy z tohoto videa:

Tlumí únavu

Cítíte se slabí jako moucha? Odtrhněte kousek hliníkové folie a nastřihejte ji na proužky. Ty dejte na 2 – 4 hodiny do mrazáku. Zmrzlé kousky alobalu aplikujte na obličej – konkrétně na tváře a oční víčka. Nechte je působit do té doby, než ucítíte úlevu a naprosté uvolnění svalů. Budete se cítit jako znovuzrození. Tahle procedura dokonce pomáhá i při nespavosti!

Alobalové proužky dejte do mrazáku a poté přiložte na obličej. Zmírní únavu! Zdroj: Profimedia

Zmírní popáleniny

Vědci na univerzitě ve Winsconsinu používají alobal na léčbu traumatických popálenin. A opravdu to funguje! Zkuste to také. Omyjte popálenou kůži vodou a lehce ji vysušte měkkou látkou bez chloupků. Podrážděnou část kůže potřete mastí, přiložte na ni sterilní gázu a alobal. Vše zafixujte lékařským obvazem a nechte v klidu. Popáleniny se velmi rychle zklidní a zregenerují.

Uleví při chřipce

Chřipka dokáže z člověka vystát poslední zbytky energie. Proto v době chřipkových epidemií mějte doma po ruce alobal. Pomůže vám nemoc vypudit z těla. Jak na to? Umyjte si nohy a zabalte si je do 5 – 7 vrstev alobalu. Nechte hliníkovou folii působit dvě hodiny a poté celý postup ještě jednou zopakujte. Hliníkovou terapii si dopřejte do té doby, než nemoc odezní. Maximum je ale týden.

Pokud vás trápí bolesti kloubů, může vám pomoci alobal. Zdroj: Profimedia

Zredukuje bolest kloubů

Bolestivé klouby jsou nepříjemná záležitost. Proto pokud trpíte artrózou, dnou nevo vás trápí bolestivé paty, pořiďte si pořádnou zásobu alobalu. Proč? Předností hliníkové folie je její výhřevnost a právě teplo pomáhá tlumit nepříjemné projevy kloubních nemocí. Postižené místo na ruce či noze ovažte lékařským obvazem a ten pak překryjte vrstvou alobalu. Zábal nechte působit přes noc. Léčbu opakujte po dobu 10 – 12 dnů. Mělo by se vám ulevit.

