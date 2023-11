Chcete znát přírodní prostředky, které jsou doslova zázračné na pleť po padesátce? Dokonce si je můžete vyrobit sami v pohodlí domova! Budete potřebovat aloe a citron.

Příchod padesátky je pro mnohé ženy velkým milníkem. S přibývajícím věkem totiž pleť přirozeně ztrácí svou pružnost a pevnost. Projevuje se to tvorbou vrásek a ochablou pokožkou. Máme pro vás však tip, jak můžete s přehledem proces stárnutí značně zpomalit.

10x silnější než botox? Možná vám to zní neuvěřitelně, ale aloe a citron opravdu dokáží s pletí po padesátce naprosté divy. A navíc se nejedná o žádné prostředky s přísadou chemických látek, jsou naprosto přírodní!

Nejlepší přírodní „kolagen“! Na jeho přípravu se podívejte v tomto YouTube videu kanálu wie man kocht.

Aleo vera i citron jsou pro pokožku zázrak

Na zpomalení procesů stárnutí a lepšího vzhledu pleti existuje v současné době celá řada přírodních prostředků. V popředí jistě stojí aloe vera i citron. Díky jejich účinkům se jedná o jednoduchý a účinný domácí způsob, jak zlepšit „uvadající“ pokožku po padesátce. Pokud budete obě suroviny využívat pravidelně, můžete brzy zaznamenat značné zlepšení. Okamžitě totiž vyhlazují vrásky a pleť i pokožku zpevňují.

close info Shutterstock.com zoom_in Aloe vera je známá svými hojivými a regeneračními účinky.

Aloe vera

Tato významná léčivá rostlina je známá kromě jiného svými hojivými a regeneračními účinky. Výborně totiž pomáhá stimulovat tvorbu kolagenu a elastinu, což jsou dvě důležité bílkoviny, které jsou zodpovědné za pevnost a pružnost pokožky.

Citron

Citron obsahuje mnoho významných látek, které pomáhají rozjasňovat pleť a odstraňovat z pokožky odumřelé buňky. Za zmínku jistě stojí nejen vitamín C, ale i kyselina citronová, která také pomáhá rozjasňovat pleť.

Začněte přípravou listů na zpracování

Přichystejte si 1 velký nebo několik menších listů aloe vera a vložte je do vysoké nádoby, kterou zalijte 2 cm pod horní okraj vodou. Takto nechte louhovat zhruba 30 minut, bude se vám s ním lépe pracovat. Každý list nejprve zbavte slupky, můžete použít škrabku a nůž a čistý gel z aloe vložte do mixéru. Řádně jej promixujte do lehké pěny a nalijte do uzavíratelné skleničky.

Skladovat jej můžete v lednici. Lze jej pravidelně využívat místo krému a jistě se vám hodí i na regeneraci pokožky po úrazech či spáleninách.

close info Shutterstock zoom_in Citron obsahuje mnoho významných látek, které pomáhají rozjasňovat pleť.

Výživa ze zelených slupek

Veškeré slupky následně pokrájejte na malé kousky, nasypte je do čisté nádoby a zalijte do poloviny čistou vodou. Těsně uzavřete a celou sklenici pečlivě obalte do utěrky, aby byla v temnu. Takto ji nechte stát na tmavém místě zhruba 1 týden. Každý den směs promíchejte.

Po uplynutí náležité doby směs umixujte v mixéru a následně propasírujte přes sítko do čisté nádoby. Nalijte ji do uzavíratelné sklenice a skladujte také v lednici. V tuto chvíli máte k dispozici perfektní výživu, kterou používejte také k péči nejen o vaši pleť, ale i o pokožku těla.

Dvakrát do týdne naneste směs na pokožku a nechte 15 minut působit. Poté se omyjte teplou vodou a osušte.

Ozdravný nápoj

Smíchejte 1 polévkovou lžíci čerstvé citronové šťávy se stejným množstvím gelu z aloe vera a zalijte 250 ml vody. Pak veškeré ingredience řádně promíchejte a každé ráno vypijte tento ozdravný nápoj ještě nalačno. Díky pravidelnému užívání docílíte krásných lesklých vlasů a pevnější a zářivější pokožky.

Zdroje: www.akcniceny.cz, www.prozeny.cz, www.prozeny.cz