Fantastická prevence Alzheimerovy nemoci. Potraviny pro zdravý mozek do stáří

Název "MIND" dieta kombinuje prvky dvou dalších populárních diet – středomořské a DASH diety. Co se za tímto dietním režimem skrývá a co od něj očekávat? Podle vědců může být mimo jiné účinnou prevencí Alzheimerovy nemoci.

Zdroje: www.institutmodernivyzivy.cz, www.webmd.com

Proč MIND dieta?

Název "MIND" dieta je zkratkou pro "Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay" a kombinuje prvky dvou dalších populárních diet – středomořské a DASH diety. Přičemž DASH je zkratka anglického názvu, který bychom přeložili jako dietní přístupy k léčbě hypertenze. Zároveň nejspíš už tušíte, že mind je také anglické označení mysli, se kterou tento způsob stravování přímo souvisí.

Alzheimerova choroba postihuje i čtyřicátníky. Zdroj: Profimedia

Náš mozek je mimo jiné ovlivněn i tím, co jíme. Odborníci proto sestavili dietu nejen pro ty, kteří by mohli trpět Alzheimerovou chorobou, ale pro všechny, kteří touží mozek chránit, a to především ve vyšším věku, ale i kdykoli jindy.

Myslíte, že se vás a vašeho okolí Alzheimerova choroba netýká? Naučte se ji rozpoznat. Velmi často se pojí se stařeckou demencí. Podívejte se na video:

V čem spočívá MIND dieta?

MIND dieta klade důraz na konzumaci potravin, které jsou bohaté na vitaminy a minerály, jež jsou důležité pro zdraví mozku. Jsou to především omega-3 mastné kyseliny, vitamín E a vitamín B12.

Mezi doporučované potraviny patří listová zelenina, bobulové ovoce, celozrnné obiloviny, ořechy a luštěniny. Naopak se omezuje konzumace potravin, které jsou spojeny s negativními účinky na mozkovou funkci, jako jsou sladkosti, tučná jídla a červené maso.

Cílem MIND diety je snížit riziko vzniku kognitivního úpadku a podpořit zdraví mozku. Některé studie ukazují, že MIND dieta může být účinná při snižování rizika vzniku Alzheimerovy choroby. MIND dieta také klade důraz na celkově zdravou stravu a může být užitečná pro snižování rizika vzniku mnoha dalších chorob.

MIND dietu může držet každý. Je totiž opravdu zdravá a zahrnuje velké množství různých potravin. Zdroj: Antonina Vlasova/Shutterstock.com

Co patří do MIND diety?

Které potraviny jsou kostrou MIND diety a jsou prevencí kognitivních poruch a dalších problémů spojených s Alzheimerovou chorobou?

Patří sem především tyto potraviny:

Listová zelenina: Špenát, římský salát, kapusty, červená řepa a další listová zelenina. Tyto potraviny jsou bohaté na vitamíny a antioxidanty, které mohou chránit mozkové buňky před poškozením.

Listová zelenina je jen součástí jídelníčku, neznamená to, že se budete živit jen jí. Zdroj: Profimedia

Bobulové ovoce: Maliny, borůvky, jahody a další bobulové ovoce jsou bohaté na antioxidanty a vitamíny.

Celozrnné obiloviny: Celozrnné pečivo, ovesné vločky a další celozrnné obiloviny jsou bohaté na vlákninu a vitamíny.

Ořechy a semena: Vlašské ořechy, mandle, semínka dýně a slunečnice jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny a vitamíny, které mohou podporovat zdraví mozku.

Ořechy a různá semínka jsou součástí každého zdravého jídelníčku. Zdroj: shutterstock.com

Luštěniny: Fazole, cizrna a další luštěniny jsou bohaté na vlákninu a minerály.

Ryby: Tuňák, losos, sardinky a další ryby jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro zdraví mozku.