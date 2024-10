Výživa hraje důležitou roli v prevenci Alzheimerovy choroby, zejména u lidí nad 50 let. Výzkumy ukazují, že konzumace vajec může pomoci snižovat riziko tohoto neurodegenerativního onemocnění. Vejce jsou bohatá na cholin, který je nezbytný pro zdraví mozku a může přispět ke zlepšení paměti a kognitivních funkcí.

Co je vlastně Alzheimerova choroba a jak se projevuje? Jde o degenerativní onemocnění nervové soustavy, respektive mozku, které vede k postupné ztrátě zvláště krátkodobé paměti, kognitivních schopností a následně i schopností vykonávat běžné samoobslužné denní činnosti.

Podle vědců za jejím rozvojem stojí zčásti genetika, ale také faktory prostředí a životního stylu jedince. Jisté je, že se takovému stavu snažíme předcházet.

O Alzheimerově chorobě vypráví také youtubové video od Unie pacientů ČR:

Zdroj: Youtube

Bojujte výživou

Jednou z možností, jak se včas postarat o to, aby naše mysl zůstala až do vysokého věku stále co nejsvěžejší, je konzumace těch správných potravin, mezi které bezesporu patří také vejce. Jak vědci zjistili, může tento přírodní pomocník snížit riziko vzniku zmiňované choroby až o bezmála polovinu, konkrétně o 47 %. Abychom se o mozek takto dobře postarali, měli bychom sníst více než jedno vejce týdně, v ideálním případě jde o 5 až 6 kusů těchto “biologických konzerv”. Proč právě vejce?

Vejce pro výživu mozku

Je logické, že v boji proti postupné deragadaci našich mentálních schopností musíme mozek a další části nervové soustavy dobře vyživovat, dopřávat jim látky, které potřebují. Jednou z takových je cholin, jehož nedostatek může v důsledku vést k poškození neuronů.

A právě to je jednou z rizik rozvoje Alzheimerovy choroby. Kromě toho se cholin hodí v boji proti zánětlivým procesům v mozku, které se také mohou stát podporujícím faktorem nejen pro zmiňované onemocnění.

close info Nitr / Shutterstock zoom_in Vajíčka patří k potravinám, které zpomalují tělesné stárnutí. A dokonce bojují i proti Alzheimerově chorobě.

Zabraňují zbytečnému stárnutí buněk

Abychom udrželi mozek v kondici, je dobré dopřávat mu také pravidelně odpovídající dávky antioxidantů. I ty najdeme právě ve vejcích, konkrétně se jedná o lutein a zeaxanthin. Měli bychom si pamatovat, že takovéto látky dokáží podporovat mozek v jeho činnosti a bránit předčasnému stárnutí buněk, a to nejen těch nervových.

Pomohou okysličit (nejen) mozek

Kdyby ani všechna již vyjmenovaná pozitiva konzumace vajec nestačila, jsou tady ještě vitamíny ze skupiny B, které jsou důležité nejen pro tvorbu červených krvinek, ale přeneseně také souvisí s funkcí mozku.

Dobře okysličený mozek je vždy výkonnější – a kyslík mu “donesou” právě červené krvinky. Jak je vidět, v těle jsou všechny procesy dokonale provázané a někdy i zdánlivě nesouvisející pochody se ovlivňují více, než by se mohlo zdát.

Hlavně s rozumem a vyváženě

I když si vezmete tyto informace k srdci, je třeba mít stále na paměti, že bychom měli žít vyvážený život, vyhýbat se nejen stresovým situacím, ale také pobytu v nezdravém prostředí, dobře spát a hýbat se.

I to všechno může být prospěšné pro oddálení možného nástupu Alzheimerovy choroby. A nakonec: nezapomínejte mozek zaměstnávat stále novými zážitky. Čím více se bude do vysokého věku učit, tím snáze se vyhne problémům.

Zdroje: www.mensjournal.com, www.nia.nih.gov, fortune.com