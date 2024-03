close info Profimedia

Ananas je známý jako velice oblíbené exotické ovoce. Věděli jste ale, že když jej zařadíte do vašeho pravidelného jídelníčku, budete mít do léta postavu jako modelka? A to i po padesátce, podívejte!

Ananas obsahuje spoustu zdraví prospěšných vitamínů a látek. Je to oblíbené tropické ovoce, které neobjevil nikdo jiný než Kryštof Columbus. Ten jej pak přivezl do Španělska, kde se ovoce hned stalo fenoménem. Jelikož dovážení bylo obtížné, začal se ananas pěstovat i v Evropě. A jeho produkce se následně rozšířila do celého světa. Bohužel se k němu roku 1962 dostal kanadský restauratér řeckého původu a vytvořil něco, z čeho si Italové dodnes rvou vlasy. Dal ananas na pizzu. A toto zvěrstvo pojmenoval Hawaii. Pokud se ale zaměříte na ananas bez pizzy, může vašemu tělu velice pomoci. A když ho zařadíte do svého jídelníčku, budete do léta vypadat jako modelky. Video návod, jak si můžete udělat pití na hubnutí, najdete na Youtube kanále Bubli's World Cuisine: Zdroj: Youtube Výhody ananasu Pokud chcete být zdraví a vypadat mladě, zařadit ananas do pravidelného jídelníčku se jeví jako správná volba. Největší výhodu vám toto tropické ovoce přinese v oblasti zažívání. Obsahuje takzvaný Bromelain, což je komplex enzymů, které pomáhají trávit potravu. Možná jste si všimli, že se někdy v restauracích podává ananas jako předkrm. Je to právě díky jeho účinkům na trávení. Vysoký obsah enzymů také pomáhá spalovat tuky. Takže na hubnutí je ideální nasadit ananasovou dietu. Mnohé studie také tvrdí, že pravidelná konzumace tohoto ovoce vede ke zmenšení rizika obezity, cukrovky a srdečních chorob. Kromě toho má ale ananas ještě jednu neuvěřitelnou výhodu. close info Profimedia zoom_in Když přiřadíte ananas do svého jídelníčku, do léta budete mít tělo i pleť jako hollywoodské hvězdy. Nejen tělo jako modelka Ananas vám pomůže zhubnout, to je pravda. Ale zároveň mají látky v něm obsažené blahodárné účinky na pleť. Ananasový extrakt je úžasný na suchou a problematickou pokožku. Dodává přírodní lesk a zlepšuje její vzhled. Můžete si z něj například vlastnoručně vyrobit obličejovou masku. Stačí rozmixovat čerstvý ananas a nanést si jej na pleť. Nechte několik minut působit a tento postup opakujte, dokud nebudete se svou pletí spokojeni. Související články close Zahrada Otrhejte jehličí ze smrčku na zahradě: Zachrání vás od nepříjemného problému video close Zdraví Lékaři se chytají za hlavu: Pokud si do čaje dáváte citron, děláte obrovskou chybu video Zdroje: www.toprecepty.cz, potraviny.ziskejzdravi.cz

