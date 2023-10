close info MSPT / Shutterstock.com

Lidé ho buď milují, anebo zatracují. Tohle exotické ovoce má svébytnou chuť, je trochu problém s jeho loupáním a odstraňováním tmavých teček na jeho povrchu, ale když se to naučíme, dostaneme vynikajícího pomocníka nejen do kuchyně, ale také do přírodní lékárny. Řeč je o ananasu. Co všechno umí s naším tělem?

Proč bychom měli mít alespoň občas na talíři ananas? Kromě toho, že je dobrý, jeho šťávy a hlavně látky v nich obsažené působí na naše tělo doslova blahodárně. Jedním z efektů, na který si v případě tohoto ovoce můžeme vsadit, je odvodnění organismu. Jak poznáme, že bychom takový zákrok opravdu potřebovali? Co bychom ještě měli vědět o ananasu? Třeba něco zjistíte i z následujícího videa, umístěného na youtube na kanálu Everyday Health: Zdroj: Youtube Bez vody to nejde, ale co je moc, je moc Bez vody není života – to je věta, kterou jsme se učili už na prvním stupni základní školy a je samozřejmě víc než pravdivá. Jenomže také je pravda, že všeho moc škodí, což platí i u vody. Může se tak stát, že takovému člověku najednou těžknou a otékají nohy. V teplejším počasí otékají i prsty na rukách a pak se dokonce špatně ohýbají, příliš zavodněné tělo se nadměrně potí a člověk má neustále pocit, jako by právě opulentně povečeřel. Pokud je jí v organismu příliš mnoho a tělo ji zadržuje, nezbývá nic jiného než se pokusit jí zbavit. Jak? Třeba právě pomocí ananasu. close info shutterstock zoom_in Bez vody to nejde, ale nepřehánějte to s ní. Od lékaře rovnou pro ananas Jestliže máte dlouhodobější problémy, které se podobají výše popsaným příznakům, určitě nebude na škodu dojít se poradit s lékařem, zda nemůže být tento stav spojený s nějakým (třeba i závažným) zdravotním problémem. Také je ale dobré zamyslet se nad životním stylem, protože i ten může být – a často bývá – příčinou takového neblahého stavu. Schválně se zkusme zamyslet nad tím, kolik soli docela zbytečně za den zkonzumujeme, jestli náhodou nemůžeme mít překyselený organismus, zda dostatečně pijeme a tak dále… Abychom tělu neublížili Ať už lékař určí jakýkoliv důvod zavodnění organismu, můžeme případně i k předepsaným lékům (v takovém případě raději po ujištění, že si neublížíme), využít také pomoci ananasu. Ten dnes narozdíl od let, která stále ještě nejsou tak daleko, seženeme téměř v každém supermarketu. close info shutterstock.com zoom_in Ananas je skvělý přírodní prostředek na odvodnění organismu. Je potřeba dát si ale dobrý pozor na to, abychom nepořídili ananas příliš zralý až přezrálý, který se také někdy může objevit. Pak by se mohlo stát, že než jej stačíme vůbec spotřebovat, zkazí se a takové ovoce by mohlo tělu víc ublížit než mu pomoci. Zázračný bromelin Jak tedy ananas pomáhá? Hlavní užitečnou složkou, která ovlivňuje právě i hospodaření těla s vodou, je enzym bromelin. Kromě pomoci s odvodněním dokonce podporuje správné trávení a také působí jako podpůrný prostředek k čištění těla od škodlivých látek. Ty ostatně často odcházejí z organismu spolu s vodou. Jednou z vítaných schopností bromelinu je také podpora procesu shazování hmotnosti, což jistě ocení nejen ženy, ale také mnozí muži. Proč by měla dobře a štíhle vypadat jen polovina lidstva? Nejlepší je tak, jak ho vytvořila příroda Ananas můžeme konzumovat na mnoho způsobů, lze jej vymačkat a pít ve formě džusu, ale může se stát i součástí nejrůznějších nealkoholických nápojů (samozřejmě i těch alkoholických, jenomže ty nelze v rámci ozdravné kúry doporučovat), ale můžeme ho samozřejmě také jíst tak, jak je nejlepší a nejpřirozenější – tedy jen oloupaný a nakrájený bez jakékoliv další úpravy. Jeho účinky tak budou nejlepší a nejkomplexnější. Schválně to zkuste a uvidíte, že informace o jeho prospěšnosti nejsou jen pověry. Související články close Zdraví Proč by ženy nad 50 měly sbírat svízel? Zázrak proti celulitidě i na odvodnění close Zdraví Nejlepší na odvodnění těla po 50 je květ černého bezu. Zavařte si ho do zásoby Zdroje: www.rehabilitace.info, www.womanonly.cz, www.medicalnewstoday.com

