Možná jste už také slyšeli o tom, jak moc zdravý je ananas. Je to pravda, a to pravděpodobně o některých jeho vlastnostech zatím nevíme. I tak, nebo snad právě proto, bychom na něj neměli zapomínat při sestavování jídelníčku. Ukážeme si pár důvodů proč.

Ananas je v našich krajích exotické ovoce, které bylo v dobách před listopadovou revolucí dostupné jen pár týdnů v roce kolem Vánoc, abychom si mohli připadat ještě svátečněji. Jistě si vzpomeneme i na další podobné druhy, jako jsou mandarinky, jejichž vůně mnohým dříve narozeným dodnes evokuje mikulášskou nadílku. Ale zpět k ananasu. Ten totiž kromě vody, která tvoří jeho absolutní většinu přesahující osmdesát procent hmotnosti, obsahuje také mnoho vitamínů, minerálů a dalších tělu užitečných látek. Z vitamínů bychom měli nahlas hovořit hlavně o A, B a C, mezi minerály hrají prim železo, fosfor, vápník, sodík či draslík. Podívejme se tedy podrobněji na to, jak může ananas se všemi těmito kouzelnými pomocníky prospět našemu tělu.

Zhubněme s ananasem

Abychom se správně naladili, můžeme začít třeba hubnutím. Právě tato schopnost ananasu, tedy pomoc při shazování přebytečných kilogramů, je možná tou nejznámější. Čím se mu tedy daří přispívat k redukci tělesné hmotnosti? Tak za prvé je to uvedená skutečnost, že obsahuje hlavně vodu, a i když je mnohdy velmi sladký, cukru bychom v něm moc nenašli. A co víc, enzym bromelin, který je v něm obsažený v hojné míře, podporuje trávení bílkovin. Proč to tedy nezkusit.

Artritida bude minulostí

Tenhle slib je možná trochu nadsazený, ale přesto je prokázán vliv stejného enzymu jako v případě hubnutí, tedy bromelinu, na snižování míry problémů spojených s artritidou. Jde o onemocnění, při němž dochází k zánětům v kloubech, a ty je možné zmírnit právě pojídáním ananasu s celkem vysokým obsahem bromelinu. Kromě toho jej využívají také sportovci a jiní fyzicky zatěžovaní lidé pro úlevu od bolesti svalů po nadměrné námaze. Jeho působení proti křečím ocení také ženy, které trápí bolest při menstruaci.

close info gkrphoto / Shutterstock.com zoom_in Čerstvý ovocný salát podávaný v miskách vydlabaných z ananasu - co víc chtít?

Antioxidanty jsou tělu prospěšné

Pojem “antioxidanty” se dnes zdá být doslova zaklínadlem – a je nutné poznamenat, že právem. Flavonoidy, jež v ananasu také najdeme, do této obecnější skupiny patří, a tak bychom jim měli věnovat náležitou pozornost. Jsou totiž schopni, jak již z jejich názvu vyplývá, chránit tělo před oxidačním procesem, který má na svědomí likvidaci jednotlivých buněk a tím přispívá k časnějšímu nástupu příznaků a problémů stárnutí.



Co by někteří lidé dali za dobré trávení

Zácpy nebo naopak průjmy jsou sice tělesné projevy, o nichž málokdo dokáže mluvit otevřeně (a málokdo chce takové zpovědi poslouchat), ale přesto i ty k životu patří. A tak je dobré vědět, že enzymy obsažené v ananasu podporují správnou a bezproblémovou funkci trávicí soustavy, a to i v případě, kdy se neobejdete bez pravidelného vydatného přísunu masa, jež takové problémy doslova přivolává. Navíc napomáhá i k odvodňování těla.

Imunita zajásá

Jak nejlépe podpořit imunitu a zajistit si tak přece jen o něco lepší zdraví? I na tuto otázku můžeme odpovědět podobně jako v předchozích případech. Je dobré pravidelně konzumovat ananas. Obsahuje spoustu užitečných vitamínů, nejen “céčko”, ale i vitamíny ze skupiny B a dokonce v tucích rozpustný vitamín A a v menší míře i další. Všichni víme, že nedostatek těchto látek vede ke snížení obranyschopnosti organismu proti útokům nejrůznějších patogenů, a tak neváhejme a dopřejme mu jejich dávku v přírodním a dobrém balení.



close info Pixabay zoom_in Ananas je malý exotický zázrak pro naše těla

Proti rakovině? Opravdu?

Některé zdroje a náruživí vyznavači až zázračných účinků ananasu přísahají na jeho moc zvítězit dokonce i nad rakovinou. Zda je to tak docela pravda bychom si tvrdit nedovolili, ale faktem je, že lepší imunita těla, dostatek potřebných látek a dostatečný přísun antioxidantů mohou být prospěšné až rozhodující zvláště ve chvílích, kdy se rozhoduje o rozvoji či zániku možného rakovinného bujení. Rozhodně tedy není na škodu kousek ananasu ochutnat.

Na cévní problémy

Jako by stále ještě nestačily všechny již vyjmenované výhody konzumace ananasu, máme tady další nabídku. Tuto bezmála superpotravinu je možné doporučit každému, kdo má problémy s krevním oběhem, protože je to právě ananas, který pomáhá snižovat hodnoty krevního tlaku a tím ulevuje celé oběhové soustavě, včetně srdce. Látky, které se po konzumaci ananasu vstřebají do těla, zabraňují nežádoucímu srážení krve a rozpouští usazeniny na stěnách krevního řečiště. Co to v důsledku znamená? Jednoduše to, že ananas dokáže také předcházet vzniku mrtvice.

Na sluníčko jedině s ananasem

Jestliže jsme začínali hubnutím, které má kromě zdravotního také značný estetický význam, můžeme se k estetice vrátit také na konec. Ananas má totiž jedinečnou schopnost pomáhat jak při zmírňování akutních projevů přehnaného slunění, tedy úžehu, ale také při jeho zařazení do jídelníčku po čase dojde k zesvětlení pigmentových skvrn, a to nejen těch dočasných, které “vytáhlo” právě sluníčko, ale i těch, kterým říkáme stařecké nebo jaterní.

Ještě snad někdo pochybuje a uvažuje o tom, jestli si ananas alespoň na zkoušku koupit nebo ne?

