Anatomická tabatěrka a dalších 7 životně důležitých částí těla. Znáte je?

Každý víme o důležitosti mozku, kde je srdce i k čemu potřebujeme plíce. Když se zamyslíme, tak si vzpomeneme i na to, jak funguje krevní oběh nebo k čemu je lymfatický systém. Je tu však několik důležitých částí těla, které vůbec neznáme. Které to jsou?

Zdroje: en.wikipedia.org, www.livescience.com

Neznámé části našeho těla

Podívejte se na toto video, kde vám jeho autor z kanálu Bright Side popíše i ukáže všechny tyto důležité, ale docela neznámé části těla. Všechna tato místa na těle jsou pro náš život důležitá. Málokdo ovšem ví proč či jak podle nich lékaři stanovují zdravotní stav organismu.

Anatomická tabatěrka na předloktí

Anatomická tabatěrka je krkolomný obrat, který snad dává v angličtině větší smysl, nicméně je jím myšleno místo na předloktí. Je to mírná prohlubeň, ze které se dřív šňupal tabák nebo sůl, nicméně se hodí toto místo znát. Proč? Tato prohlubeň je místem, kde je možné cítit pohmatem i velmi slabý srdeční pulz. Vyzkoušejte si to, i když by to mělo jít jednoduše, chce to trošku citu a hlavně netlačit.

Kůžička kolem nehtů

Odstraňujete kůžičku v okolí nehtů? Je to běžná praktika při manikúře, která však rukám nesvědčí. Kůžička okolo nehtů brání vstupu škodlivých látek do organismu. Naopak odstraňování kůžičky je možné vnímat jako poškození kůže, kterým mají bakterie do těla lepší vstup.

Důležité jsou i palce nebo kůžička nehtů. Zdroj: Shutterstock

Palec u nohy

Také palec u nohy a jeho tvar má pro člověka velký význam. Díky němu můžeme našlapovat po špičkách a držet balanc. Lékaři také tvrdí, že bychom měli dbát na chůzi přes prsty na nohou, která je přirozená, stimulující a napomáhá lepšímu držení těla a posilování svalstva.

Místo mezi obočím

Glabella, čili místo mezi obočím, které je často neochlupené, se zdá být jen holou kůží bez většího významu. Poklepáním na kůži byste měli pociťovat mírné napětí v oblasti očí, což funguje jako zkouška reflexů. Mnohem více se však tento kousek kůže proslavil v případě srostlého obočí, které je v některých zemích považováno za krásné a velmi žádoucí.

Mezi nosem a horním rtem

Plitrum je svislá brázda na kůži mezi nosem a horním rtem. Je to místo na těle, které zajímá vědce z mnoha důvodů, ať už ve spojení s vývojovými vadami a onemocněními novorozenců, či evoluci člověka. Patrně jde však jako u ušního boltce o zakřivení, které napomáhá lepšímu vnímání pachů.

Důležitá jsou i místa na uších. Zdroj: Shutterstock

Spodní strana jazyka

Bílé vazivo podobné rýhám na spodní straně jazyka má také důležitou funkci. Díky nim se neudusíte spolknutím vlastního jazyka. Spodní strana jazyka může vypadat u každého z nás mírně jinak, ale jsou zde často patrné také namodralé žíly zásobující jazyk krví.

Lidské ucho

Úžasně zajímavé je lidské ucho a jeho tvar. Patrně už jste slyšeli, že i otisk lidského ucha je unikátní a ucho hrálo roli například v identifikování ostatků Adolfa Hitlera, o jehož smrti se spekulovalo ještě desítky let po skončení války. Zakřivení ušního boltce, respektive oblast nad lalůčkem napomáhá slyšení a vnímání zvuků, které přicházejí zepředu. Takzvaný traugus, čili výběžek částečně zakrývající sluchovod, umožňuje svým zakřivením slyšení zvuků za námi.

Krční mandle nejsou k ničemu

A co krční mandle? Krční mandle bývaly běžně odstraňovány dětem a mohlo se zdát, že snad nejsou vůbec potřeba. Jejich hlavní funkcí je ochrana organismu před nemocemi, mají tedy důležitou roli v imunitním systému. I když se zákrok stále běžně provádí, lze sledovat mírný ústup. Především díky vzestupu antibiotik, kterými lze onemocnění mandlí léčit.