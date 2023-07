Toto běžné ovoce umí zbavit mozek těžkých kovů. Nejspíš ho máte na zahradě

Ve světě výživy se často hovoří o superpotravinách, ale často se zapomíná na běžné ovoce, které dost možná máte na zahradě. V jednoduchosti je krása a nemusíte utrácet majlant za doplňky a zázračné potraviny slibující nemožné. Vsaďte na naše ovoce, je lahodné a nesmírně zdravé. Některé druhy dokonce umí zbavit mozek těžkých kovů. O jaké ovoce se jedná?

Na zahradě se ukrývá hlavně v letní sezóně mnoho zdravotních pokladů. Mezi nimi i lahodný angrešt, který neprávem často patří mezi opomíjené ovoce. Při tom se jedná o opravdový zdravotní poklad a necháte-li jej pořádně dozrát, jeho chuť je naprosto jedinečná. Co všechno malé sladké bobulky umí?

Příbuzný rybízu

O angreštu bychom mohli s nadsázkou říci, že je bratrancem rybízu, což vysvětluje jeho specifickou lehce pikantní a přesto lahodnou chuť. Najít jej můžeme v mnoha zahradách, ale mezi každoroční favority soupeřící o titul nejoblíbenějšího ovoce většinou nepatří. A je to velká škoda. Bobule angreštu mají rozhodně co nabídnout. Od lahodné chuti až po nezanedbatelný obsah vitaminů a prospěšných látek pro náš organismus.

Angrešty obsahují hodně pektinu, takže si z nich můžete udělat i lahodné marmelády a připravit si tak celoroční zásoby. Zdroj: Shutterstock.com / rainbow33

Křečové žíly? Šup na bobule

Bobule angreštu jsou doslova nabité zdravím. Jeho péči ocení hlavně ti, jež trápí slabé cévy, náchylné k popraskání, metličkové žilky a křečové žíly. Křemík obsažený v bobulovitém ovoci totiž posiluje cévy, má blahodárný vliv na pevnost vazivových tkání, podporuje růst vlasů a pečuje o to, aby pokožka byla krásná a měla dostatek živin.

Z angreštu si můžete připravit do zásoby i skvělý džem se skořicí. Jak na to, se podívejte ve videu:

Ovoce pro mozek

Angrešt toho ale umí ještě víc. Je neskutečně užitečný pro kognitivní funkce a nervovou soustavu. Pravidelnou konzumací tohoto ovoce můžete mozek zbavit těžkých kovů, zároveň působí očistně pro celý organismus. Podporuje látkovou výměnu, čistí střeva a působí močopudně.

Vybírat můžete z několika barev. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Indický bratr

Možná jste slyšeli o domnělém příbuzném z daleké Indie. Řeč je o plodech amly. U nás se stromu říká indický angrešt a plody skutečně podobné našemu angreštu jsou. Jediné, co jim chybí, jsou malé chloupky pro náš angrešt typické. Podle vědeckých studií je indický angrešt přírodním pokladem, neboť v porovnání s ostatními druhy ovoce a zeleniny obsahuje až několikanásobně vyšší množství antioxidantů. Má tak na lidský organismus neskutečně blahodárný vliv.

Amla je stejně jako náš český angrešt nabitý vitaminem C, vitaminem A a vitaminů skupiny B. Z minerálních látek je zase bohatý na zinek, měď a chrom. Oproti našemu angreštu je to s tím indickým složitější v chuti. Jeho chuť je ostrá, sladká, kyselá i hořká a dokáže ochladit organismus. Aby lépe chutnal, v Indii jsou zvyklí jej konzumovat namočený do slané vody a obalený v chilli prášku.

