Covid před třemi lety ovládl naše životy. Pamatujete si ještě, jak jsme šili roušky a báli se o životy své i svých blízkých? Zdá se, že je to už dávno pryč, ale opatrnosti nezbývá. Proto bychom měli dbát na hygienu, a to třeba i s pomocí domácího antibakteriálního gelu.

Jak na výrobu desinfekčního gelu doma? Poradí youtubové video na kanálu LiveScience:

Je to opravdu za námi?

Není to tak dlouho, co se celý svět děsil nové a doposud neznámé nemoci. Covid dokázal, že i neviditelný nepřítel dokáže během několika týdnů ovládnout doslova celý svět. Tyhle měsíce jsou naštěstí už za námi, ale měli bychom zůstat ve střehu. Stojí za to si připomenout si, že lidstvo nikdy není tak docela v bezpečí a některá pravidla bychom měli zkrátka dodržovat i v době, kdy nám zdánlivě nic závažného nehrozí.

Čistota je skutečně půl zdraví

Základem je tedy časté a hlavně správné mytí rukou tak, jak jsme se to všichni v době covidu naučili. Můžeme si také zopakovat recept na výrobu jednoduchého antibakteriálního gelu, na který nám budou stačit jen běžné suroviny, které dokonce možná máte doma.

Alkohol je základ

Základem desinfekčního gelu je vysokoprocentní alkohol. Abyste měli jistotu, že bude skutečně fungovat, zajděte si pro něj pro jistotu do lékárny nebo alespoň do drogerie pro potravinářský líh. I když se v době největší síly tehdy ještě velmi nebezpečného covidu používaly také lihoviny, prodávané v potravinách, ve chvíli, kdy není “správného” alkoholu nedostatek bychom si měli vybírat ten nejsilnější.

close info Shutterstock.com zoom_in desinfekce

Ošetřete pokožku

Zatímco se líh účinně postará o likvidaci choroboplodných zárodků, může mít i neblahý vliv na pokožku, která se jeho působením vysušuje. A právě proto i do domácího desinfekčního gelu přidáme glycerin. I ten dnes běžně pořídíme v lékárně. Jeho schopností je zvláčnění a ošetření pokožky, takže se o ni nebudete muset obávat. Poslední ingrediencí této ochranné směsi bude destilovaná voda. V jakých poměrech je třeba všechny složky smíchat, abychom dosáhli nejlepšího účinku?

Ve správném poměru

Účinnou složkou je v tomto případě zmiňovaný líh, budeme ho tedy potřebovat největší díl. Konkrétně by to mělo být při přípravě 100 ml asi 83 ml. K němu odměříme 5 ml glycerinu a dolijeme do celkového objemu destilovanou vodou. Další možnosti jsou pak už jen na nás samotných.

Pro vůni a klid

Kdo by chtěl, může do hotového přípravku přidat pár kapek esenciálního oleje, čímž se potlačí možný nepříjemný pocit z lihového zápachu. Ten sice z pokožky velmi rychle mizí, ale pokud jej nahradí příjemná, třeba levandulová vůně, můžeme zůstat nejen zdraví, ale také spokojení. Právě levandule má totiž schopnost navodit dobrou náladu. Stejně působí také výtažky z lípy, mateřídoušky, šalvěje nebo třeba z dobromyslu. Stačí si jen vybrat.

