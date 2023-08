Nejúčinnější prostředky proti parazitům v těle máte ve špajzu. Využíváte je?

Co víte o parazitech? Hodně nebo málo? Že každý z nás nějakého má, a když ne vy, pak určitě kočka nebo pes. Zatímco zvířata pravidelně odčervujeme, naše útroby mohou skrývat cokoli. Víte, jak se mohou prazité projevit a které koření proti parazitům už nejspíš máte doma, ale neznáte jeho účinky?

Parazité v nás

Jistě jste se v životě již s nějakými parazity setkali. Zatímco ti, kteří po nás lezou, jsou nepříjemní, ale snadno rozpoznatelní a lze je prostě chytit a rozmáčknout, ti vnitřní jsou nejen hůř zlikvidovatelní, ale trápí naše tělo mnohem víc.

Ač si spojujeme parazity se špatnou hygienou některých zahraničních destinací, i v českém prostředí se s nimi můžete setkat. Roupy, tasemnice či škrkavky trápí i pacienty u nás, stejně jako toxoplazmóza či toxokaróza.

Jaké jsou symptomy napadení parazity?

Problémy s parazity jsou mnohé. Už jen zjistit a potvrdit, že máte v těle parazita, je neobyčejně náročné. V mnohých případech se totiž nákaza nijak neprojevuje a člověk žije docela normální život, aniž by tušil, že se někdy někde nakazil. I když možná nějaké příznaky nákazy máte, velmi jednoduše je můžete přehlížet. Proč? Posuďte sami.

Mezi symptomy totiž patří:



Špatné usínání a buzení

Kožní problémy včetně akné a ekzémů

Skřípání zuby během spánku

Bolesti kloubů, svalů, případně provázející horečky

Nechutenství nebo naopak návaly hladu

Nesoustředěnost a únava

Anemie, respektive nedostatek železa

Zácpy, průjmy, plynatost a další problémy s trávením

Léčba medikamenty i bylinkami

Nejen odběry a prokazování nákazy jsou náročné. Samotná léčba není o nic jednodušší. I přeléčení antiparazitiky je pro organismus velkou zátěží a pacientům může být z léků vyloženě špatně. Nicméně je jasné, že kdo s bojem začal, chce se rozhodně problému zbavit. A v tomto okamžiku přicházejí podle vědců na řadu i koření a bylinky.

Pelyněk čistí lidské tělo od mikroorganismů až po velké hlístice. Zdroj: profimedia.cz

Ač jsou bylinky různě silné a významné, rozhodně nejsou náhradou za léčiva. Používejte je jako doprovodnou léčbu a informujte vašeho lékaře, neboť některé mohou významně zkomplikovat používání léků.

Anýz a anetol

Jeho hlavní účinnou látkou je anetol, který má protiparazitární účinky. Anýz se tradičně používá jako bylinný lék proti různým typům parazitů, zejména těch střevních.

Anetol má schopnost narušovat nervový systém parazitů, což vede k jejich paralýze a následné smrti.

Anýz má zároveň protizánětlivé a antimikrobiální účinky, které podporují imunitní systém a pomáhají tělu lépe bojovat proti parazitům.

Anýz můžete konzumovat ve formě čaje z anýzových semínek. Dále je možné anýz použít jako koření v kuchyni.

Kurkuma a kurkumin

Kurkuma je kořen původem z Asie, který obsahuje žluté barvivo zvané kurkumin. Tato rostlina je známa pro své mnohé zdravotní přínosy, včetně protizánětlivých a protiparazitárních vlastností.

Hlavní účinnou látkou v kurkumě je zmíněný kurkumin, který má silné protizánětlivé vlastnosti. Pomáhá snižovat záněty v těle, které mohou být způsobeny parazity. Kurkumin také podporuje imunitní systém, čímž posiluje obranyschopnost organismu proti parazitům.

Kurkumu můžete přidávat do jídel, například do kari, smoothies, omáček nebo ji konzumovat ve formě kurkumového čaje. Pro lepší vstřebávání kurkuminu se doporučuje přidat do jídla černý pepř, který zvyšuje jeho účinnost.

Kurkuma je známa pro své mnohé zdravotní přínosy, včetně protizánětlivých a protiparazitárních vlastností. Zdroj: Profimedia

Hřebíček a eugenol

Hřebíček má výrazné antimikrobiální a antiparazitární účinky. Byl používán po staletí v tradiční medicíně k boji proti různým typům parazitů.

Hřebíček obsahuje látku eugenol, která má silné antimikrobiální vlastnosti. Tyto látky narušují metabolismus a životní funkce parazitů, což vede k jejich smrti. Hřebíček má ale také protizánětlivé účinky, které podporují hojení tkání po infekci parazity.

Hřebíček můžete konzumovat ve formě koření v kuchyni nebo připravovat hřebíčkový čaj. Také se používá v éterickém oleji nebo jako součást bylinných doplňků stravy.

Přestože anýz, kurkuma a hřebíček mají protiparazitární účinky, při větších problémech s parazity je vhodné konzultovat situaci s lékařem, aby byla zvolena adekvátní léčba. Toto koření může být užitečnou součástí podpůrné terapie, ale nemusí být samy o sobě dostatečné pro léčbu závažných parazitárních infekcí.



Mezi další známá přírodní antiparazitika patří také česnek, pelyněk pravý či dobromysl. Tyto bylinky můžete užívat ve formě čajů i přidávat je do jídel. Pokud vám čajíčky nechutnají, pořiďte si je ve formě tobolek nebo tablet, prodávají se jako doplňky stravy.