Nejúčinnější prostředky proti parazitům v těle máte ve špajzu. Využíváte je?

Víte, že některé přírodní prostředky jsou i docela dobrými bojovníky s parazity? I ve vašem špajzu nebo zásuvce s kořením je jich dost, jen o tom nevíte.

Mohou vaše tělo sužovat paraziti?

Jistě jste se v životě již s nějakými parazity setkali. Zatímco ti, kteří po nás lezou a jsou nepříjemní, ale snadno rozpoznatelní a lze je prostě chytit a rozmáčknout, ti vnitřní jsou nejen hůř zlikvidovatelní, ale trápí naše tělo mnohem víc.

Už jen zjistit a potvrdit, že máte parazita, je neobyčejně náročné. V mnohých případech se totiž nákaza nijak neprojevuje a člověk žije docela normální život, aniž by tušil, že se někdy někde nakazil. I když možná nějaké příznaky nákazy máte, velmi jednoduše je můžete přehlížet. Proč?

Parazité se schovávají za nenápadnými symptomy

Tušíte, jak se může infekce parazity projevit? Opravdu nejde jen o hubnutí, křeče v oblasti břicha či úporné průjmy. Zdravotní problémy mohou být jistě velmi nepříjemné nebo takové, kterých si zřídka jen všimnete a určitě je s parazity spojovat nebudete.

Posuďte sami, mezi symptomy totiž patří:



Špatné usínání a buzení

Kožní problémy včetně akné a ekzémů

Skřípání zuby během spánku

Bolesti kloubů, svalů, případně horečky

Nechutenství nebo naopak návaly hladu

Nesoustředěnost a únava

Anemie, respektive nedostatek železa

Zácpy, průjmy, plynatost a další problémy s trávením

Proti parazitům pomůže i hřebíček, anýz nebo kurkuma

Nejen odběry a prokazování nákazy jsou náročné. Samotná léčba není o nic jednodušší. I přeléčení antiparazitiky je pro organismus velkou zátěží a pacientům může být z léků vyloženě špatně. Nicméně je jasné, že kdo s bojem začal, chce se rozhodně problému zbavit. A v tomto okamžiku přicházejí na řadu i přírodní prostředky.

Mezi známá přírodní antiparazitika patří koření, které znáte a máte doma. Ze šuplíku s kořením můžete vytáhnout například anýz, kurkumu nebo hřebíček.

Kurkuma, anýz a hřebíček jsou rostliny, které byly tradičně využívány pro své potenciální antiparazitické vlastnosti. I když existuje několik studií zkoumajících jejich účinky, vědecké důkazy nejsou tak silné a jednoznačné jako u některých jiných léčivých rostlin. Zde je přehled látek, které se nacházejí v těchto rostlinách a mohou mít antiparazitické účinky:

Kurkuma (Curcuma longa)

Kurkumin je hlavní bioaktivní složkou kurkumy a má antimikrobiální a protizánětlivé vlastnosti. Některé studie naznačují, že by mohl mít potenciál na potlačení růstu některých parazitů.

(Studie: Debnath, Tapan Kumar, et al. "In vitro and in vivo antimalarial potential of curcumin in combination with chloroquine against human malaria parasites Plasmodium falciparum." BioMed research international 2014.

Anýz (Pimpinella anisum)

Anethol je hlavní složkou anýzu a má antimikrobiální účinky. Anýz byl tradičně používán pro své možné antiparazitické vlastnosti, zejména proti střevním parazitům.

(Studie: Rizk, A. M., et al. "In vitro and in vivo effects of anise (Pimpinella anisum L.) and garlic (Allium sativum L.) on Hymenolepis nana and Hymenolepis diminuta." Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 5.5, 2012.

Hřebíček (Syzygium aromaticum)

Eugenol je hlavní složkou hřebíčku, která má antimikrobiální a protizánětlivé účinky. Hřebíček byl také tradičně používán k boji proti parazitům, zejména střevním parazitům.

(Studie: Adedapo, Adeolu Alex, M. A. O. Abatan, and S. O. Olorunsogo. "Anti-trypanosomal activity of the essential oil of Eugenia caryophyllata." Annals of Tropical Medicine & Parasitology 98.4, 2004)

Významně proti některým parazitům pomáhá i česnek, ale také pelyněk pravý či dobromysl. Tyto bylinky a koření můžete užívat ve formě čajů i přidávat je do jídel.

Pokud vám čajíčky nechutnají, pořiďte si je ve formě tobolek nebo tablet. Prodávají se totiž také jako doplňky stravy.

I když existují některé studie, které naznačují potenciální antiparazitické účinky těchto rostlinných složek, pokud máte podezření na parazitární infekci, je nezbytné situaci konzultovat s lékařem. Léčba parazitů by měla být prováděna pod dohledem lékaře a v souladu s jeho doporučeními.