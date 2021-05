Trpíte fobií z hadů či pavouků? Existuje způsob, jak se jí zbavit za pár hodin

V pavilonu plazů se rozhostilo ticho. Obrovský had visel volně na ramenou ošetřovatele, který jej pyšně ukazoval hloučku návštěvníků. „Proč se ho bojíš? Tak si sáhni, však ti ruku neukousne!“ pobízela tetička chlapce, který slyšel: „Rozmysli si to dobře, ale teď je to asi důvod opravdu se bát. Muže ti totiž klidně ukousnut ruku, možná obě!”

Proč trpíme fobiemi?

Dlouhá léta se vědci shodovali, že náš strach z hadů, pavouků a jiných tvorů s příliš mnoha, nebo vůbec žádnýma, nohama, je výsledkem evoluce. Že jde o oprávněný rozumný a mnoha tisíci lety odzkoušený fakt, že na tohle je lepší nesahat, eventuálně nejlepší by bylo vzít nohy na ramena a utéci opačným směrem.

Nyní se, čím dal častěji mluví ne o vrozeném, ale spíš naučeném strachu. Malé děti považují hady a hmyz za zajímavé. Bez jakýchkoli projevů nelibosti nebo obav se k nim vracejí, chtějí se jich dotknout a do terárií dlouze zírají v obdivném zaujetí. Naopak pokud rodič projeví strach, ať už verbálně nebo jen grimasou obličeje, dítě okamžitě reaguje. Skutečná obava se nevypěstuje hned napoprvé, ale dalšími podobnými událostmi, kdy dospělý reaguje vyděšeně nebo jen nelibě. Dítě se naučí, že by se mělo bát.

Fobie jde ale ještě dál. Když člověk trpící fobií, zažívá strach. Jeho celé tělo se bojí, což se projevuje až fyzickou nevolností, bolestí hrudi, návaly horka nebo třasem, zrychleným tepem, pocením, pocity dušení nebo zajíkání. Hlava ovládne tělo, nad kterým postižený ztrácí kontrolu.

Nyní se začíná praktikovat terapie i mimo ordinace lékařů, kdy je pacient svým strachům vystaven tváří v tvář. Zdroj: Profimedia

Dá se fobie z pavouků či hadů zbavit?

Ať už je to s původy strachu a fobií jakkoli, můžeme se pokusit sami sebe překonat. Způsoby, jak fobie a jejich projevy zmírnit, zahrnují poradenskou pomoc psychiatra nebo psychologa a není neobvyklá ani kombinace s léky.

Nyní se začíná praktikovat terapie i mimo ordinace lékařů, kdy je pacient svým strachům vystaven tváří v tvář. Nejde v žádném případě o šokovou terapii, ale naopak. Pavouci či hadi jsou představováni zájemcům postupně, a tak malými krůčky a drobnými vítězstvími účastníci pomalu posouvají hranice svého strachu.

I ZOO Praha léčí

Ano! Kdo jiný má lepší přístup k opravdovým nohatým členovcům, hadům exotických původů a znalým ošetřovatelům? ZOO představila svůj několikahodinový pokus o spřátelení se s pavouky již před několika lety. Nabídli tak jedinečnou možnost, jak se se strachem vyrovnat a vzít pavouky na milost.

Strach z pavouků je velmi častý a zužuje velkou část populace, bez ohledu na pohlaví Zdroj: Profimedia

Zkuste to, třeba vám posezení s pavouky změní život! Nemusíte se bát, že by na vás někdo vyvíjel tlak. Vaše účast a spolupráce s ošetřovateli je jen čistě na vašem rozhodnutí a jak sami říkají, svoji fobii si zase můžete odnést domů, pokud se vám ji nepodaří překonat.

