Trik ve sprše podle celebrit: Budete se cítit o 10 let mladší

Také milujete, když se jdete večer osprchovat po těžkém dni? Krásně teplá voda smývá z těla stres i nečistoty zároveň. Mějte ale z běžného sprchování ještě větší požitek! Stačí si vzít s sebou do sprchy jednu věc, která vám zajistí dokonalou relaxaci.

Aromaterapie ve sprše je populární technikou pro relaxaci a podporu duševního a fyzického blaha. Některé známé celebrity využívají aromaterapii ve sprše jako součást svého wellness rituálu. A které to jsou? Například Gwyneth Paltrow je známá svým zájmem o různé wellness praktiky a přírodní léčebné metody. Také Oprah Winfrey vnímá aromaterapii jako součást svého životního stylu a Victoria Beckham má dokonce svou vlastní značku kosmetiky, která zahrnuje výrobky pro péči o pokožku a tělo.

Podívejte se na video, jak si jednoduše lze vytvořit eukalyptovou aromaterapii přímo u vás doma:

Ideální místo pro aromaterapii

Horká sprcha je naprosto dokonalým místem pro aromaterapii díky páře, která otevírá póry a uvolňuje dutiny. Vonné esence tak během sprchování nejen vdechujete, ale také je dostáváte do těla skrze pokožku. Účinky aromaterapie jsou proto mnohem silnější a dokážou člověku náležitě pomoct.

Kombinace vůní a jejich účinky

Jednotlivé esenciální vůně mají na tělo odlišné účinky. Pokud je však správně namícháte, následná aromaterapie bude naprosto fantastická a hlavně několikanásobně účinná. Pro ranní ptáčata, kteří si dopřávají rychlou sprchu ráno, jsou vhodné vůně zázvoru, citronové trávy a cedrového dřeva, které dodají tělu potřebnou energii. Směs levandule a heřmánku má zase uklidňující účinky. Pocit harmonie v těle i mysli poskytne naopak levandule se sibiřskou a stříbrnou jedlí.

Esenciální oleje mají blahodárné účinky na tělo i mysl. Zdroj: Profimedia

Aromaterapie proti rýmě

Inhalace voňavé páry je účinná nejen na psychické zdraví, ale také zaručeně pomůže při léčbě ucpaných dutin. Kombinace esenciálních vůní eukalyptu, máty a levandule tak snadno skoncuje s nepříjemnou rýmou. Tuto aromaterapii můžete provádět také preventivně, jelikož vždy dojde k pročištění dýchacích cest.

Výroba vonných tabletek

Připravte si hrnek jedlé sody, půl hrnku mořské nebo himalájské soli, vámi vybraný esenciální olej a plastové či silikonové formičky. Jedlou sodu smíchejte se solí, a poté přidejte 30 kapek esenciálního oleje. Následně pomalu přimíchávejte vodu tak, aby vznikla směs, která pěkně drží tvar. Stačit by měly 2-4 polévkové lžíce. Hotovou směs namačkejte do formiček a nechte ztuhnout.

Dopřejte si relaxační koupel, po které se budete cítit neskutečně dobře. Zdroj: Profimedia

Správné působení vůně

Vyrobenou vonnou tabletku můžete použít na aromaterapii ve sprše i ve vaně. Tabletku stačí umístit do sprchového koutu nebo na dno vany a pustit vodu. Nikdy ji však nedávejte přímo pod proud vody, jelikož by se vám tabletka příliš rychle rozpustila. Aromaterapii si pak můžete užívat se zavřenýma očima. Horká voda společně s příjemnou vůní vás rychle přenese do úplně nového světa.

