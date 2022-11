Tuto zeleninu by měly jíst pravidelně ženy nad padesát. Je to pro ně zázrak

V našich poměrech to není zrovna obvyklá zelenina, kdo ji ale ochutná, většinou si ji zamiluje. Je velmi zdravá a pro ženy po padesátce prospěšná. Jak prospívá artyčok zdraví?

Artyčok není jen obyčejná zelenina, jde také o krásnou a dekorativní rostlinu, která připomíná bodlák. Tato zelenina má nasládlou chuť a pozitivní účinky na naše zdraví.

Artyčok je podle vědců vhodný pro diabetiky, podporuje správné trávení, zlepšuje paměť a chrání játra. S trávením i játry mívají problém především starší ženy, proto je tento plod vhodný zejména po padesátce.

Proti demenci i na zdravé cévy

Kromě toho jsou artyčoky superpotravinou, která má silné antioxidační účinky. Obsahuje antokyany, kvercetin, rutin a další látky, které působí jako prevence proti rakovině, podpora imunitního systému a v neposlední řadě ochrana proti cévním chorobám.

Tato zelenina obsahuje i velkou dávku vlákniny, která podporuje zažívání a uzdravuje podrážděný žaludek. Může za to látka jménem cynarin, která zvyšuje produkci žluči a urychluje tak pohyb potravy a působí proti nadýmání. Dalším zdrojem vlákniny je prebiotikum inulin. Ten zvyšuje podíl prospěšných bakterií ve střevech.

Artyčoky také snižují hladinu cholesterolu v krvi a obsahují kolem 12 % doporučené denní dávky vitamínu K, který ochraňuje nervový systém před degenerací. Pomáhá ustálit stav lidí s demencí a alzheimerovou chorobou.

Jak artyčok pěstovat?

Pokud toužíte po artyčoku, můžete si ho koupit v obchodě, ale lze ho i vypěstovat. Na zahradě lze vypěstovat artyčok zeleninový nebo artyčok kardový. Vzhledem k tomu, že domovinou artyčoků je Středomoří, daří se jim u nás především v teplejších oblastech nebo ve skleníkách.

Artyčokům se daří v lehké, kypré a vlhké humusové půdě, ta má totiž dostatek živin. Ještě před jeho výsadbou zapracujte do země kompost, abyste měli jistotu, že se mu opravdu bude dařit. Nezapomeňte tuto zeleninu pořádně zalévat, potřebuje to. Hnojte organickými hnojivy minimálně jednou za dva týdny a k rostlině přihrnujte půdu. Skvělá je i mulčovací kůra.

Srdíčka artyčoků si rozumí s petrželkou. Zdroj: Nicoletta Fornaro / Shutterstock.com

Artyčoky sklízejte nerozvinuté

Až vám na podzim nadzemní část zaschne nemějte strach, na jaře od kořenů opět vyrazí nová. Nezapomeňte ho ho hlavně na zimu pořádně zahrnout zeminou, kompostem, listím či chvojím.

Pamatujte, že plody artyčoků se sklízí sice dobře vyvinuté, ale ještě nerozvinuté od července do podzimu. V průměru mají asi deset centimetrů a dužnaté lůžko je obklopeno širokými listeny. Když se květ artyčoku už rozvine, je hořký a tudíž není k jídlu vhodný. V lednici vám artyčoky vydrží až tři týdny, ale zabalte je raději do fólie.

Hnědnutí nakrojených artyčoků zabraníte citronovou šťávou. Zdroj: Ann Pics / Shutterstock.com

Jak připravit artyčok

Artyčok je sice velmi chutný, ale jeho příprava není úplně snadná. Nejprve musíte ořezat tvrdé listeny na povrchu květního lůžka. Lžičkou vyjměte chlupatý střed, ten se totiž nedá jíst. Vše musí být skutečně rychlé, jinak vám artyčok zčerná a to by byla škoda. Očištěný artyčok tedy hned potřete citrónovou šťávou nebo jej vložte do vody s několika kapkami citrónu. Také se doporučuje je krátce spařit v páře.

K základnímu receptu na přípravu artyčoků budete potřebovat 8 očištěných artyčoků, citronovou šťávu, olivový olej nebo máslo, černý pepř a sůl. Srdíčka artyčoku krátce povařte v horké vodě s citrónovou šťávou a pepřem. Artyčok musí být měkký, ale nesmí být rozvařený. Nechte krátce okapat. Na talíři pak osolte a zakápněte olivovým olejem nebo rozehřátým máslem. Artyčoky se podávají s čerstvým pečivem.

Zdroj: www.living.iprima.cz, www.vimcojim.cz, www.healthline.com