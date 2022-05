Atletická noha je nepříjemné plísňové onemocnění: Pomůže ocet a jiné babské rady

Stačí nosit dlouhodobě těsné boty společně s vlhkými ponožkami a problém je na světě. Problému se říká atletická noha - červená vyrážka mezi prsty, která nepříjemně svědí. Víme, jak jí předejít a jak se jí zbavit.

Infekce zvaná atletická noha bývá problémem většinou mužů sportovců, kteří v těsných botách tráví celé hodiny a kterým se nadměrně potí nohy. Projevuje se tak, že se mezi prsty nebo na prstech nohy začnou objevovat červené šupinky, které svědí a později začnou velice nepříjemně pálit.

Riziko přenosu

Velkým problémem je, že tato infekce je vysoce nakažlivá. Lehce ji chytnete po kontaktu s člověkem, který jí trpí, nebo se stačí dotknout povrchů s touto houbou - utřít se ručníkem, chodit bosý po podlaze, obout si vypůjčené boty nebo cizí ponožky, které nebyly dostatečně vyprané. Teplo a vlhko infekci svědčí, lidé si ji často “přinesou” ze společných sprch, sauny či bazénu. Vůbec nejhorší je, pokud si vyrážku škrábete, protože si ji pak prsty můžete roznést po celém těle, nejčastěji se objeví právě na rukou, ale i na nehtech nebo v oblasti třísel.

Správná diagnóza

Červená šupinatá vyrážka se může proměnit i v puchýřky a vředy, může zapříčinit chronickou suchost kůže, někdy se objevují i pásy od chodidla po celém boku nohy. Špatnou diagnostikou bývá často zaměňována za ekzém nebo jen suchou kůži, podcenění vyšetření tak může způsobit vážnější zdravotní potíže.

Často se objevuje mezi prsty. Zdroj: Profimedia

K lékaři

Pokud na svém těle pozorujete výše popsané symptomy, s návštěvou lékaře neváhejte. I když jste si možná ošetřili vyrážku dostupnými protihoubovými léky, nebude to nic platné. Atletická noha sice na chvíli zmizí, ale po čase se znovu objeví. Boj s ní musí být radikální, a to speciálními léky pouze na předpis. Obezřetní by měli být lidé s cukrovkou, s otoky nebo horečkou.

Rozšíří se i po celém chodidle. Zdroj: Profimedia

Octová lázeň

Jak atletické noze předcházet? Udržujte chodidla v suchu, po sprchování či mytí si je dobře osušte, nezapomeňte na prostor mezi prsty. Měňte si ponožky klidně i několikrát denně, noste co možná nejčastěji otevřené boty, a když už musíte trávit celé dny v uzavřených botách, ať jsou z kvalitní kůže. Přezouvejte se. O chodidla se pravidelně starejte, navštěvujte pedikůru, používejte zásypy a s nikým nesdílejte vaši obuv. Pomůže i obyčejný ocet. Ponořte nohy do umyvadla s vlažnou vodou a trochou octa asi na 10 minut. Může to ze začátku trochu pálit. Pak nohy dobře osušte. Dobré je v octu máčet i ponožky.

