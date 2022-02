Barva aury podle znamení horoskopu. Jakou barvu má vaše aura a co to znamená?

Víte, k jaké barvě inklinuje vaše aura? Barva aury údajně vypovídá o našem fyzickém i duševním stavu, liší se však i podle toho, v jakém znamení zvěrokruhu jsme se narodili. Víte, jakou barvu má vaše aura podle horoskopu?

Beranům patří tmavě červená aura

21. 3. − 20. 4.

Tmavě červená je sice vášnivá, impulzivní až horkokrevná, ale také zatvrzelá, stabilní, a přece jen trošku umírněnější než jasně rudá. Značí také výdrž a vůli. Beranům nemusíte červenou zbytečně mávat před očima. Jsou sice pevní v základech, ale pokud je nenecháte v klidu, jednou určitě vybouchnou.

Býci mají auru temně zelenou

21.4. – 21.5.

Zelená značí u Býků vztah k přírodě, ale také sounáležitost se zákony a během světa. Pokud mohou dodržovat svůj biologický rytmus, zelení Býci budou spokojení a připravení na vše. Zelená dává Býkům sílu, ale také signál vyrazit vpřed.

Blížencům svědčí aura zalitá sluncem

22.5. – 21.6.

Hřejivá žlutá nemusí z Blíženců vyzařovat hned na první pohled. Je to ale jejich barva a vnitřní teplo a jas mají blíženci v horoskopu. I když je to barva veselá a pozitivní, zároveň je až příliš otevřená a všeobjímající. Blíženci potřebují také někdy klid a svoji žlutou hýčkat jen v nitru.

Rakům sluší růžová aura

22.6. – 22.7.

Růžová není jen zženštilá. Naopak. Dříve byla přisuzována mužům jako plná energie a akce. Růžová není jen něžný kvítek, ale také zažehávající plamen. Pojí se také s empatií a nákloností, ale rozhodně také s kuráží.

Červená spojuje Berany a Kozorohy. Zdroj: Profimedia.cz

Lvi jsou oranžoví

23.7. – 22.8.

Oranžová aura přináší Lvům nejen sílu, odvahu a energii, ale také vytrvalost a chuť do práce. I oranžoví Lvi umí relaxovat a oddechnout si ve vyhřátém domově. Nejde však jen o teplo, ale milující rodinu a neúnavnou obranu její spokojenosti.

Panny mají auru jako indigo

23.8. – 22.9.

Výrazně modrá je aura, která podle horoskopu svědčí Pannám. Je to sice barva přemýšlivá a vážná, ale dává prostor ke snění. Modrá je uvolněná a elegantní, a přece má smysl pro spravedlnost, výdrž i vážnost.

Vahám patří tyrkysová aura

23.9. – 23.10.

Modrozelená aura Vah je pojí nejen s přírodou, ale také s dálkami. Váhy nejsou tyrkysové pořád, ale pokud ano, cítí se neobyčejně povzneseně, zvládají problémy i práci s ležérním šarmem, obletují milované a cítí sílu vytrvat, ale i relaxovat.

Modrá aura patří Štírům i Pannám. Zdroj: Profimedia.cz

Štíří aura je nebeská, ale potemnělá

24.10. – 22.11.

Tmavě modrá barva propůjčuje Štírům potěchu z osamění a vztahů s rodinu, ale také touhu relaxovat a užít si, nečerpat energii a hned ji vydat na další dobrodružství. Temně modrá je tajemná a tichá, ale také plná života.

Střelci mají auru oranžovou jako plamen

23.11. – 21.12.

Střelci jdou do věcí po hlavě a jsou spíš nebojácní. Jsou také kreativní a rádi šokují. Ne vždy to ale znamená, že je oranžová barva plamenem. I Střelci se rádi uklidní a užijí si domova a stability. Alespoň než dostanou další nápad a pustí se do realizace vzrušujících plánů.

Kozoroží aura je rudá

22.12. – 20.1.

Jasně červená barva aury Kozorohů není vůbec zbrklá nebo agresivní. Kozorozi kumulují ve svém nitru sílu, výdrž a klid. Červená jim pomáhá udržet životní energii a utužit sebevědomí.

Fialovou auru vyzařují Ryby. Zdroj: Profimedia.cz

Vodnáři se pyšní světle zelenou

21.1. – 20.2.

Zelenkavá aura Vodnářů jim dává pocit klidu a naděje. Zároveň je poutá k přírodě, ale nabízí i určitou lehkost bytí. Právě ta někdy Vodnářům chybí a aura jim to vynahrazuje. Světle zelená je také barvou jasnou a harmonizující.

Ryby jsou zahalené do fialové

21.3. – 20. 3.

Fialková propůjčuje Rybám nadhled a představivost, ale také kreativitu, schopnost improvizovat a poradit si se všemi životními situacemi. I když je fialová mystická, je to také barva živá a energetická.

Zdroje: www.svetzeny.cz, www.elitedaily.com