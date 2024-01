Hygiena je nesmírně důležitá věc. Ale jak se správně mýt? A jak často? Vědci tvrdí, že nejlepší je takzvaná babiččina metoda. Podívejte se, jak dodržovat mycí režim tak, abyste byli co nejzdravější.

Hygiena je velice důležitá věc. Je to dodržování zásad pro uchování dobrého zdraví a zároveň udržení infekčních onemocnění od vašeho těla co možná nejdál. To ale neznamená jen se správně sprchovat a čistit si zuby. Abyste byli zdraví, je důležité dodržovat i hygienu duševní. Nebýt příliš ve stresu, dopřávat si patřičný relax, klid a čas pro sebe. Také existuje hygiena práce. Ta se zas zabývá ochranou zdraví jak fyzického, tak psychického v souvislosti s vaší pracovní činnosti. Co ale hygiena fyzická? Na světě je spousta teorií o tom, jak se správně mýt, a některé se od sebe dost liší. Jak je to tedy správně? Každý den jednou, ob den, nebo jednou za uherský rok? A jaké části při mytí rozhodně nesmíte zapomenout?

Babiččina metoda

Možná si vzpomínáte, že když jste ještě byli dětmi, říkávala vám vaše babička, ať si důkladně umyjete uši, pupík a pořádně si vydrhnete prsty u nohou. Toto jsou části těla, které jsou při běžném mytí nejvíce opomíjeny. Vaše babičky měly každopádně pravdu. Tato místa je opravdu nesmírně důležité pořádně čistit, alespoň to tvrdí odborná studie na toto téma. Když to lidově řečeno odfláknete, tyto oblasti mohou obývat různé typy bakterií. Je totiž základní neopomíjet oblasti těla, které jsou přirozeně mastné a vlhké. To mohou být části za ušima, mezi prsty u nohou, pupík a podobně.

close info Profimedia zoom_in Babiččina metoda říká, že nemáte opomíjet při mytí části za ušima, pupík a mezi prsty.

Jak často se mýt

V tomto případě se na babičky úplně spoléhat nemusíte, ty by nejraději, abyste celý den byli naloženi ve vaně. Sice byste tímto způsobem doslova zářili čistotou, ale vašemu tělu by to moc užitku nepřineslo. Právě naopak. Člověk musí mít vlastní silnou imunitu. Když se budete mýt příliš často, z vaší kůže unikne přirozený maz a zároveň své tělo zbavujete bakterií, které podporují váš imunitní systém. Sprcha každý den je momentálně v normě, aby eliminovala pach potu a jiných nepříjemností. Pokud by ale pachy nehrály roli a šlo pouze o zdraví těla, dvě sprchy za týden jsou ideální.

