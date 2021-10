Bylinky a další babské rady, které zabírají na bolesti zubů

Bolest zubů potrápí občas každého a nikdo nemůže říci, že by to bylo něco příjemného. Mnoho z nás se také bojí zubaře jako čert kříže a snaží se tuto bolest zahnat jinými způsoby než návštěvou zubní ordinace. Přinášíme vám tipy na bylinky i babské rady, díky kterým by se vám mohlo ulevit, a vy byste se tak mohli vrtačce a zubařskému křeslu vyhnout.

Ať už nás bolí zuby z jakéhokoliv důvodu, vždy se jedná o nepříjemnou situaci, se kterou je nutné něco dělat. Bolest zubů totiž kazí náladu a to se samozřejmě odráží i na psychice. Sáhněte po osvědčených bylinkách či vyzkoušejte jiné babské rady, které vás tohoto problému zbaví.

Pokud vás bolí zub, rozhodně se vyhýbejte sluníčku. Především pak, pokud se jedná o zánět. Sluneční záření totiž podporuje tvorbu zánětu a vaše bolest bude ještě horší. Raději si vyčistěte zuby a připravte roztok z čajové lžičky jedlé sody a šálku teplé vody. Poté ústní dutinu důkladně vypláchněte. Pokud bolest odezní, máte vyhráno. Pokud ne, jděte k zubaři. Vyzkoušet můžete i led. Třikrát denně ho přiložte na místo, kde vás zuby bolí. Zklidníte otok a uleví se vám.

Dědečkové léčili bolest zubů slivovicí

Dědečkové na podobné problémy používali slivovici. Vykloktat si ústa slivovicí velmi pomáhá. Místo znecitliví a vydezinfikuje. Nejen že se zbavíte nežádoucích bakterií, ale navíc vás bolest přejde.

Slivovice je účinná dezinfekce. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Česnek a cibuli má doma snad každý, a protože se česnek považuje za přírodní antibiotikum, lze jej používat i v boji s bolestí zubů. Smíchejte česnek se solí a aplikujte přímo na postižené místo v ústní dutině. Cibule ulevuje od infekce. Žvýkejte ji tedy syrovou nebo ji přikládejte na bolavé místo.

Z bylinek je skvělý na bolavé zuby tymián. Tato rostlinka má antiseptické účinky a odstraňuje především bolest dásní a je vhodnou prevencí před zubními kazy. Buď si připravte odvar z tymiánu nebo žvýkejte jeho listy. Stejné účinky mají i kurkuma nebo hřebíček.

Z tymiánu si buď připravte odvar nebo žvýkejte jeho listy. Zdroj: Shutterstock

Sůl a pepř působí protizánětlivě a antibakteriálně

Možná se budete divit, ale skvělými pomocníky jsou i sůl a pepř. Tato dochucovadla působí antibakteriálně, protizánětlivě a anesteticky. Smíchejte sůl s pepřem, přidejte trochu vody a vzniklou kašičku naneste na bolavý zub, dle potřeby několikrát denně zopakujte.

Jako kloktadlo můžete použít i černý čaj. Připravte ho tak, jak jste zvyklí, nechte vychladnout a vlažným čajem si vyplachujte ústa nekolikrát denně. Také si můžete do čaje namočit kapesník a přiložit ho na tvář v místě, které vás bolí. Obklad nechte působit, dokud nebude suchý.

Zdroj: www.prozeny.cz, www.frekvence1.cz, www.mojezdravi.cz