Spánek je nesmírně důležitý nejen pro kojence a děti, ale samozřejmě i pro dospělé. Čím dál více problémům s usínáním a kvalitou spánku musíme čelit. A pak je tu to otřesné chrápání! Jak si s ním poradit? Zkuste babské rady.

Chrápání: I babské rady stojí za zkoušku!

Ať už chrápete vy nebo někdo jiný v rodině, je to rozhodně nepříjemné. Chrápající se často stydí nebo naopak vůbec nerozumí rozezleným nevyspalým rodinným příslušníkům, kteří musejí velmi hlasité a rušivé zvuky poslouchat. Co s tím? Dobrým řešením můžou být i špunty do uší. Zkusit to ale můžete ale i jinak.



Podívejte! Malý Génius vám osvětlí ve svém YouTube videopříspěvku, jak je to s chrápáním.

Chrápání ovlivňuje také poloha ve spánku

Chrápání je nepříjemné, ale co se dá dělat! Týká se vlastně všech z nás, a to především pokud máme neprůchodný nos během nemoci. Je možné chrápání zmírnit nějakým schůdným způsobem, který by zas neomezoval nemocného?

Doporučuje se například také spát na boku, a abyste si na takové spaní zvykli, do pyžama můžete zašít třeba tenisák. Už z tohoto nápadu je jasné, jak velmi zoufalí jsou ti, kteří chrápáním trpí. Pokud vám nedělá problémy spát na boku, tak i to může významně pomoci.

O něco snazší a výhodnější je rozhodně spát v poloze s mírně zvednutými zády. Hodí se to nejen při chrápání, ale víceméně vždy když jste nemocní. Dlouhý, široký, ale jen mírně se zvedající klín si muže do postele dát i každý kdo trpí na ucpané dutiny a zadní rýmu. Klín může pomoci i nemocným dětem, které trpívají na bolest a záněty uší.

I když se běžně doporučuje také shodit několik kilo, neznamená to, že štíhlí lidé nechrápou. Navíc to není způsob, kterým byste mohli hned a tady okamžitě redukovat chrápání.

Vyřešit problémy s chrápáním může trvat dlouho. Nezapomínejte ani na špunty do uší, které mohou významně usnadnit usínání vedle chrápajícího.

Propláchněte dutiny a omezte alkohol

Rozhodně se ale můžete vzdát na noc alkoholu. Uvolnění svalstva vlivem konzumace alkoholických nápojů přispává k chrápání. A platí to také při užívání sedativních preparátů, které vám například pomohou s usínáním.

Opravdu významně zhoršuje chrápání i kouření, takže suma sumárum, pracujte i na odvykání těchto zdraví ohrožujících zlozvyků.

Před spaním pořádně pročistěte dutiny, a pokud by vám tato praktika nevadila, můžete si také propláchnout dutiny solným roztokem. Ten nejen pomůže dutiny uvolnit, ale také jej zbaví nečistot a případných alergenů, které zhoršují dýchání citlivých osob. Jestliže byste ale používali zvlhčovač vzduchu v ložnici, bylo by to zcela ideální a snad i řešení problému.

