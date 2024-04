Chrápete také? Nebo jste přesvědčeni, že něco takového vám v žádném případně nehrozí? Chrápání je docela přirozené, někdy pomohou i obyčejné babské rady, jindy je lepší poradit se s lékařem. Víte, jak se dá problém řešit?

Proč nás trápí chrápání?

Chrápání je docela běžný problém, který však nepředstavuje vyloženě zdravotní riziko nebo nějakou komplikaci. Nicméně může vést i ke zhoršení kvality spánku chrápajícího a samozřejmě i jeho blízkého okolí.

Proč chrápeme? I když třeba něco o chrápání tušíte, neuškodí podívat se na tento příspěvek z YouTube kanálu Malý Génius, který vám hezky česky vysvětlí, jak je to ve skutečnosti s chrápáním.

Zdroj: Youtube

Znáte babské rady proti chrápání?

Za určitých okolností chrápeme všichni, včetně dětí, a to především během nachlazení, kdy jsou dýchací cesty neprůchodné. Zásadní je tedy zprůchodnění nosohltanu, a to můžete ovlivnit během nemoci i zdraví například solnými výplachy.

Je to technika snadná a účinná, kromě chrápání vám může pomoci i preventivně proti nemocem či usazovaní alergenů v dutinách. Kromě solných výplachů můžete vyzkoušet nosní spreje, kapky, léčiva či aromaterapii, které všechny cílí na uvolnění a pročištění horních i dolních cest dýchacích.

Co se týče polohy ve spánku chrápání může významně omezit poloha na boku. I když je jistě nesnadné naučit se spánku v konkrétní poloze, je to možné. Patrně nejlepší možností je spát na levém boku, a to i z mnoha dalších důvodů.

Chrápající by si měli hlavu také řádně podložit, a to zhruba o 10 cm. Zásadní tedy může být nalezení kvalitního a příjemného polštáře, který vám pomůže spát příjemně v této nové poloze. Pomoci samozřejmě může i polohovatelné lůžko, případně klín z molitanové či jiné pěny, kterým se jednoduše postel vylepší v případě, že potřebujete zvednout hlavu nebo nohy.

Jací pomocníci vám pomohou bojovat s chrápáním?

Důležitou roli hraje také vzduch v místnosti, který by měl být ideálně čerstvý, čistý, a ne příliš suchý. K tomu mohou pomoci nejen různé malé spotřebiče, čističky vzduchu či difuzéry, ale také přítomnost rostlin v ložnici a pravidelné větrání.

Vliv na chrápání má i nadváha, používání sedativ nebo konzumace alkoholu, což je určitě dobré vědět, ale není možné to snadno změnit či okamžitě ovlivnit. Kromě předešlých rad, které stojí za vyzkoušení a veškeré jsou poměrně nenáročné, můžete navíc také vyzkoušet trénink pro posílení hrdla a dechová cvičení, nicméně moderní doba nabízí řadu udělátek, která mohou přinést úlevu vám či okolí okamžitě. Patří mezi ně různé náplasti, které pomohou rozšířit dýchací cesty, ale jsou i sofistikovanější pomocníci. Ne však pro chrápajícího, ale pro ostatní v blízkosti.

Například elektronické aktivní špunty do uší, které nelibé zvuky z okolí redukují příjemnými šumy. Pozor! Špunty mohou být doslova návykové a váš partner díky nim může i během dne snadno přecházet ruch domácnosti či pracoviště.

Vyloženě ideálním dárkem jsou pro ty, kteří jsou citlivější na zvuk a nechají se lehce iritovat nepříjemným nebo hlasitým hlukem ve svém okolí. Použitelné jsou rozhodně také obyčejné špunty, které jsou z pěny či silikonu a jednoduše blokují okolní zvuky.

I když obyčejné chrápání nepředstavuje problém, po hlubší analýze průvodních příznaků můžete zjistit, že nejde jen o chrápání. Rozhodně tedy nepodceňujte konzultaci s lékařem, případně na zkoušku také monitoring vašeho spánku.

Chrápání může souviset také se spánkovou apnoe, kdy přestává spící dýchat a částečně se probouzí i stokrát za hodinu. Jde o závažné onemocnění, které se postupně zhoršuje a dramaticky ovlivňuje nejen spánek, ale celkový zdravotní stav. Únavu a problémy spojené s kvalitou spánku rozhodně nepodceňujte.

Zdroje: prozeny.cz, idnes.cz