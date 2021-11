Babské rady na játra: Pomůže artyčok, kurkuma nebo ostropestřec

Kdybychom řadili důležitost orgánů podle jejich velikosti, byla by na prvním místě játra. Jsou největším vnitřním orgánem a hrají klíčovou roli v řadě tělesných funkcí. Víte, jak náročnou práci této „biochemické továrně“ usnadnit? Kromě zdravé životosprávy vsaďte i na ověřené babské rady.

Játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů a fungují jako hlavní detoxikační orgán lidského těla. Pokud jsou přetížená, ovlivní to negativně fungování celého organismu. Plní mnoho nezbytných funkcí: detoxikují krev, odbourávají škodlivé a nežádoucí látky, produkují žluč na podporu trávení, ukládají některé vitamíny, železo, glukózu a mnoho dalšího. Proto je nezbytné o ně pečovat a nepodceňovat případné změny, které by mohly způsobovat jejich zhoršenou funkci. Přestože mají játra úžasnou schopnost regenerace, určitě na to nehřešte. Nevyplatí se to! Protože jakmile budete játra přetěžovat dlouhodobě, je to tak cesta k mnoha zbytečným a nepříjemným nemocem.

Co játrům svědčí

Mnoho odborníků tvrdí, že skvělá činnost na podporu funkce jater je pravidelné okysličování. Proto zařaďte do svého volného programu pohyb, kde se pravidelně a delší dobu dýchá. Skvělý je aerobní a vytrvalostní pohyb s vysokým přísunem kyslíku. Takže běhejte, plavte, jezděte na kole, prostě najděte si to, co vám bude vyhovovat, může to být i pravidelná svižná chůze.

Játrům také velice prospívá nejen pití některých čajů, ale i konzumace zeleniny. Bezvadně funguje výluh z ostropestřce mariánského či z kopřiv a důležitá je i pravidelná konzumace zeleniny s vyšším obsahem betakarotenu. Zařaďte do svého jídelníčku například červenou řepu, čekanku, artyčoky, ředkvičky nebo černou ředkev. Dopřávejte si také pravidelně saláty z polníčku, rukoly, ledového salátu či špenátu nebo si z nich připravujte oblíbené smoothie. Očistit tělo od toxinů pomůže i ovoce, konkrétně pak borůvky a ostružiny.

Šťáva z červené řepy obsahuje spoustu zdraví prospěšných látek nejen pro vaše játra. Zdroj: Profimedia

Co játrům neprospívá

Největším nepřítelem jater je jednoznačně alkohol. Určitě ze svého jídelníčku také vyřaďte chemicky upravené potraviny. Játra je musí složitě zpracovávat, což je zbytečně přetěžuje. Škodí i nadměrná konzumace slaných potravin, smažených a tučných jídel a samozřejmě i nadměrné užívání léků.

Vsaďte na bylinky

Bylinky jsou jedněmi z nejlepších pomocníků jater, protože přímo podporují jejich detoxikaci. Pokud máte potíže s tímto vzácným a důležitým orgánem, vyzkoušejte je.

Ostropestřec mariánský (Silybum Marianum)

Právě tato bylina je zrovna pro játra malý zázrak. Jsou v ní totiž obsaženy flavonolignany silybin, silydianin a silychristin, kterým se souhrnně říká silymarin. Pečují o játra tím, že zabraňují vniknutí toxických látek do jaterní tkáně. A navíc úžasně podporují regeneraci poškozených jaterních buněk a skvěle posilují imunitní systém. Plod ostropestřce se často užívá při velkém poškození jater, při žloutence, cirhóze či otravách alkoholem, drogami, průmyslovými jedy nebo houbami.

Ostropestřec mariánský (Silybum Marianum) Zdroj: profimedia.cz

Artyčok zeleninový (Cynara Scolymus)

Tuto chutnou a dietní zeleninu už vyznávali a rádi konzumovali staří Egypťané, Řekové a Římané. Artyčoky jsou nejenom lahodné, ale také neskutečně prospívají zdraví. Listy a kořeny přispívají správné činnosti jater, působí detoxikačně, pomáhají potřebné regeneraci a podporují tvorbu žluči. Kromě toho je bonusem artyčoků, že tato zelenina zároveň pomáhá při zažívacích potížích, podporuje funkci slinivky a zlepšuje metabolismus. Artyčok je velice často součástí bylinných čajů, které se užívají při nemocech žlučníku.

Artyčok zeleninový (Cynara Scolymus) Zdroj: profimedia.cz

Kurkuma (Curcuma longa)

Má typickou a nezaměnitelnou vůni a výraznou barvu. Víte, o čem je řeč? Ano. Je to kurkuma nebo také indický šafrán. Jde o běžnou součást kari koření a má nejen výborné protizánětlivé účinky, ale funguje i jako stoprocentně účinný antioxidant.

Kurkuma (Curcuma longa) Zdroj: profimedia.cz

Kromě jiného je tento žlutý zázrak již po staletí jedním ze základních pilířů tradiční čínské medicíny, ale jeho pozitivní účinky na zdraví uznává i moderní vědecké zdravotnictví. Kurkuma přispívá k regeneraci jaterních buněk, čistí je od jedů a zvyšuje produkci žluče.

Zdroje: www.dobrakondice.cz, www.alternativnimagazin.c, www.styl-zivota.cz