close info Profimedia

Johana Dahlová 4. 10. 2023 7:42 clock 3 minuty video

Asi tušíte, která semínka by to mohla být. Používají se především pro velký obsah vlákniny a zdravých olejů. Jsou to semínka lnu, která regulují zažívání a skutečně nejsou drahá, ale v domácnostech často chybí. Je to škoda. Co všechno umí?

Podívejte se na povídání známého českého odborníka na výživu Petra Havlíčka. Vysvětlí vám všechna pro i proti lněného semínka, které však obecně lze doporučit do jídelníčku zařadit. Tento videopříspěvek pro vás připravil YouTube kanál Rozum v troubě. Zdroj: Youtube Lněná semínka jsou ze lnu, toho stejného lnu, ze kterého je lněné vlákno a z něj pak plátno. Každý, kdo kdy viděl pohádku „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“ tuší, jakými procesy musí len projít, aby z něj mohl rákosník Krtkovi ušít padnoucí lacláčky s kapsami. Zůstaňme ale u semínka modře kvetoucího lnu. Semena, ze kterých by vzklíčil len, ale už se mu to nepovede, protože jej sníte, vzklíčí něco jiného. Dobré vyprazdňování a regulace trávení vůbec nejsou od věci. Lněná semínka navíc obsahují také velké množství omega-3 mastných kyselin a díky tomu přispívají také ke zdraví srdce a celého kardiovaskulárního systému. Co jsou lněná semínka zač? Lněná semínka se užívala už ve starém Egyptě, antickém Řecku i Římu a nedávno byla znovu objevena jako významný doplněk zdravého jídelníčku. Tato semínka mají velmi příjemnou oříškovou chuť a dají se také použít mnoha způsoby. Ze semínek lze lisovat olej, ale semena se také melou a používají místo vajec především při alergiích nebo ve veganské stravě. Semínka lnu jsou bohatá nejen na omega-3 mastné kyseliny a vlákninu, ale také na bílkoviny. Jsou též plné antioxidantů a konkrétně lignanů, které patrně přispívají k redukci vzniku rakoviny prsu. Navíc jsou lněná semínka také bezlepková, což ještě přispívá k jejich oblíbenosti. Obyčejně jsou semínka hnědé barvy, ale můžete se také setkat s nazlátlou variantou. Oba druhy mají velmi podobné nutriční složení a můžete je zaměňovat. Lněné semínko lze zařadit do jídelníčku jednoduše a přidat jej můžete jednak ve formě celých zrnek, ale také pomletých semen. Hodí se do kaší a snídaňových müsli, salátů, pomazánek, pečiva i dalších jídel. Ze semínek lze také připravit čaj nebo obklady k zevnímu použití. close info 123rf.com zoom_in Len je docela pěkná rostlina, jejíž sušené stonky s tobolkami bývají také součástí vánočního dekoru. Lněná semínka a Helicobacter pylori Naše babičky, ale hlavně starší generace, skutečně lněná semínka běžně užívaly a nebylo na tom nic divného. Účinky na zažívání byly dobře známé a naši předci proto užívali semínka i při obtížích jako jsou chronické záněty žaludku, pálení žáhy, nevolnosti a podobně. Až v roce 1982 se přišlo na to, že tyto problémy často způsobuje bakterie Helicobacter pylori a později i na to, že lněné semínko skutečně může pomoci i při přemnožení těchto bakterií v trávicím traktu. Zdá se, že lněné semínko má v léčbě nákazy Helicobacter pylori velký potenciál, ale nedá se jednoznačně říci, že nahradí léčbu. Rozhodnete-li se pomoci si lněným semínkem, rozhodně nevysazujte jinou předepsanou medikaci, ale semínka užívejte jako doprovodný přírodní prostředek, který může také pomoci. Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, vitalia.cz, jaktak.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít