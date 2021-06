Banánovo-skořicová voda. Jak zázračný elixír vyrobit a proč jej pít před spaním?

Spánek je zcela nenahraditelný. Můžete ho šidit, nebo si aktivní část dne natáhnout kofeinem či jinými životabudiči. Stejně ale na konec musíte jít spát. Nemůžete zabrat? Celé tělo už vás bolí a čeká na zasloužený odpočinek a vám se v hlavě honí plány na zítřek a nákupní seznamy? Vyzkoušejte změnu režimu i odvar z banánu. V kombinaci jsou nečekaně účinné!

Zdroje: www.healthline.com, ceskozdrave.cz

Odpočinek nadevše

Regenerace našeho těla by neměla být jen dostatečně dlouhá, ale také kvalitní. Na co je 10 hodin spánku, když každé dvě vstáváte třeba k miminku. To zná každá máma, a i když to nakonec vydrží a nezhroutí se, období nočního vstávání dá s radostí sbohem.

Spánek je naprosto nezbytný k našemu fungování. Dospělí člověk by měl spát 6–9 hodin denně a pokud ne obyčejně se brzy dostaví spánková deprivace. Už po probděných 24 hodinách se dostaví první příznaky, kterými je samozřejmě únava, ale také podrážděnost, snížená pozornost, nemožnost soustředit se, zhoršená koordinace nebo kruhy pod očima.

Každému z nás se někdy podařilo spánku vyhnout a následující den, jsme to za probděnou noc odskákali. Pokud byste ale nespali celé tři dny respektive 72 hodin. Začali byste trpět halucinacemi, absolutní nemožností soustředit se a přemýšlet logicky, trpěli byste i paranoiou a odosobněním. V podstatě by váš mozek přestal vnímat realitu, což by následujícího dne ještě gradovalo a přešlo do psychotického stavu. Z tohoto výčtu je poměrně jasné, proč je narušení spánkového režimu účinnou formou šikany a mučení.

Před spaním nejezte a zkuste nápoje, které vám pomohou relaxovat Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Jak se nachystat na kvalitní spánek

Vyčerpané mámy jsou sice spánkově deprivované, zato s usínáním většinou nemají problém. Co když chceme, ale pořád to nejde? Převalujeme se, přemýšlíme o všem možném, a nakonec vstaneme a díváme se na cokoli, včetně sté reprízy Markýzi andělů.

Pokud jsou vaše problémy s usínáním časté a obrat k lepšímu není v dohlednu, zvažte, jak trávit hodiny před spaním. Ideální je dodržovat režim, který si stanovíte. Nemusím být ani přísný ani nepříjemný, ba naopak. Jde o to uklidnit tělo i mozek a vycvičit je k tomu, aby v konkrétní hodinu mohly vypnout a relaxovat. Takováto vhodná rutina může sestávat například z těchto kroků. Během dne si užijte slunečního svitu a fyzické aktivity, jak jen to jde. Jezte nejpozději 2 hodiny před večerkou, pijte už jen nepovzbuzující nápoje. Vhodné jsou především mírně sedativní bylinné čaje z meduňky, levandule, heřmánku nebo banánu. Zkuste omezit i vystavení modrému světlu televize, počítače nebo telefonu. Nezapomeňte, že je důležité dodržovat časový harmonogram.

Melatonin pro nespavce

Pro opravdové nespavce lze doporučit doplněk stravy melatonin. Je to „spánkový hormon“, který naše tělo produkuje především v noci. Jeho tvorba je totiž přímo závislá na střídání světla a tmy, ale také rytmu ročních období. Pokud se i zaběhnutý klidový režim před spánkem míjí účinkem, zkuste přidat tento doplněk stravy, ale vždy dodržujte předepsané dávkování. Melatonin není vhodný pro těhotné, diabetiky a děti.

Skořicovo banánový odvar na dobrou noc

Banánové slupky jsou velmi vydatné na draslík i hořčík stejně jako samotný banán. Tento odvar konkrétně se připravuje z celého banánu, tudíž i jeho slupky. Volte proto ovoce v BIO kvalitě bez použitých pesticidů. Celý banán, očištěný jen od nevzhledných konců z obou stran, povařte zhruba 10 minut. Před koncem vaření přidejte skořici jen na chuť a nechte vychladnout. Tento jednoduchý nápoj konzumujte asi hodinu před spánkem.

Banány můžete skombinovat s notoricky známým mlékem s medem Zdroj: Shutterstock.com

Pokud nemáte po ruce BIO banány připravte si nápoj jen z ovoce bez slupky. Banány můžete skombinovat s notoricky známým mlékem s medem. Banán v mléce s medem rozmixujte a pamatujte, že ovoce po nějakém čase ztmavne a celý nápoj obarví do šeda. Připravte si proto jen takové množství, které vypijete. Ztmavlému nápoji sice nic není, ale nepůsobí nijak atraktivně.