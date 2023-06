Znáte banánový čaj? Stačí sklenička večer a budete spát jako miminko

Nemůžete občas usnout nebo snad trpíte chronickou nespavostí? Máme pro vás skvělý tip. Zkuste večer před spaním vypít banánový čaj. Zlepší usínání, prohloubí spánek a váš noční odpočinek bude kvalitnější.

Mnozí z nás velice dobře znají situaci, kdy se večer neustále převalují v posteli ze strany na stranu a není možné za žádnou cenu zabrat. Nemusíte si hned běžet pro pilulku na spaní, raději zkuste něco přírodního. Jedním takovým výborným prostředkem je právě banánový čaj. Poradíme vám, jak si ho připravit, a prozradíme, proč je tak účinný.

Jak čaj vyrobit se můžete podívat v následujícím videu:

Proč zrovna banánový čaj

V lidovém léčitelství se výhod tohoto blahodárného čaje využívá již od nepaměti. Je to díky obsahu zajímavých látek. Nejen lepší spánek, ale i usínání má na svědomí látka zvaná tryptofan, která je obsažená ve velké míře právě v banánové slupce. Tryptofan je důležitý pro produkci serotoninu. Jedná se o hormon, bez něhož se nám nejen špatně usíná, ale cítíme se unavení, nespokojení a nervózní. A během spánku se bohužel budíme.

Serotoninu se říká hormon štěstí, podílí se totiž na činnosti centrálního nervového systému a trávicího traktu jako tzv. neurotransmiter. Pokud ho máte v těle dostatek, přemění se po setmění na melatonin, který podporuje dobré usínání.

V lidovém léčitelství se výhod tohoto blahodárného čaje využívá již od nepaměti. Zdroj: Shutterstock

Kvalitní spánek ovlivňují i další látky

Banány obsahují i slušnou dávku hořčíku a draslíku, tudíž se podílejí na celkovém zklidnění organismu. Pokud si dáte před spaním banánový čaj, veškeré svalstvo se uvolní a bude se vám mnohem lépe usínat. Další významnou složkou je například pektin, vitamín C, a vitamíny B6 a B12. Výhodou banánového odvaru je oproti banánu to, že neobsahuje cukry a kilokalorie. Veškeré živiny se vyluhují do vody a pro organismus jsou mnohem lépe vstřebatelné.

Banány vždy v bio kvalitě

Vzhledem k tomu, že se banánový čaj připravuje i ze slupek, je nutné, abyste použili pouze banány, které nejsou chemicky ošetřené. Běžné banány jsou plné pesticidů a různých chemikálií z hnojiv, které by vám na zdraví moc nepřidaly. Proto vždy volte takové banány, které mají označení bio nebo organic.

Jak si banánový čaj připravit

Máme pro vás hned dva možné způsoby přípravy. Jeden je poněkud rychlejší a na ten druhý si musíte připravit sušené slupky. Pro lepší spánek si dejte před spaním vždy 1 až 2 šálky.

Banánový čaj si můžete připravit buď z čerstvého banánu, nebo ze sušených slupek. Zdroj: Profimedia

Rychlý banánový čaj

Nejprve banán opláchněte pod tekoucí teplou vodou, lehce osušte, odřízněte oba konce a podélně rozřízněte. Pak jej vložte do 300 ml vařící vody a nechte zhruba 10 minut povařit. Poté nálev slijte, přidejte špetku mleté skořice a můžete popíjet. Vyhnete se tak již zmíněným obsaženým cukrům a kaloriím.

Usušte si slupky do zásoby

Pokaždé, když sníte banán, sloupky se nezbavujte, ale vložte ji v mikrotenovém sáčku do mrazáku. Ve chvíli, kdy máte slupek plný sáček, slupky rozmrazte. Následně je rozložte na plech vyložený pečicím papírem a nechte je při teplotě 65 stupňů Celsia postupně vysoušet. Jedná se o poměrně zdlouhavý proces, a proto můžete slupky nalámat na menší kousky.

Sušené banánové slupky uchovávejte v uzavíratelné sklenici. Máte tak po ruce vždy materiál na výrobu čaje. Stačí je zalít vroucí vodou a nechat 5 až 7 minut louhovat. Pak nápoj přeceďte a uspávací lektvar máte na světě.

