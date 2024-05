close info Profimedia

Ema Novotná 19. 5. 2024

Odmalička vám nejspíš rodiče vtloukali do hlavy, jak je důležité jíst ovoce. Je to pravda, ale co například takový banán. Je totiž možné, že vám banány mohou způsobit škodlivé účinky, o kterých ale nikdo nemluví. Jaké?

Rodiče své děti odmalička učí, aby jedly dostatek ovoce a zeleniny, jelikož obsahují mnoho důležitých vitamínů. To je samozřejmě pravda. Ale je jedno ovoce, které vám může způsobit velké potíže. Asi byste to nečekali, ale je to banán, jedno z nejoblíbenějších ovocí na světě. Jenže může mít velice nežádoucí účinky na vaše tělo. Jaké to jsou? Youtube video o zajímavostech o banánech najdete na kanále TopTrendingCZ: Zdroj: Youtube Skrytě škodlivý banán Banány jsou jedním z nejoblíbenějších ovocí na světě. Mají mnohá pozitiva, a především obsahují velké množství antioxidantů a vlákniny. Jenže bohužel zároveň obsahují mnoho cukru a mají vysoký obsah sacharidů. Dá se říci, že je to zdravé a prospěšné ovoce, když pomineme ty cukry, ale je tu jeden větší problém. close info Profimedia zoom_in Pokud chcete zabránit vyrážce z banánů u malých dětí, stačí, když jim po konzumaci banánů otřete ústa, abyste tak odstranili zbytky banánů. Studie prokázala, že u lidí, kteří mají alergii na latex, se také velice často vyskytuje alergická reakce na banány. A to není nic pěkného. Mezi rizikové faktory, které zvětšují pravděpodobnost této alergie, patří například astma, atopická dermatitida a jakákoliv jiná alergie, ať už pylová, potravinová nebo na látky rostlinného původu. Jaké jsou příznaky Příznaky alergie na banán jsou závislé na imunitním systému dané osoby a mohou se často měnit. Mezi nejobvyklejší patří například otoky jazyka, rtů, sliznice dutiny ústní a hrdla, boláky nebo vyrážka v ústech a na jazyku nebo například anafylaktický šok. To je extrémní reakce imunitního systému na látku, která je pro většinu ostatních lidí neškodná. Je to akutní a potenciálně život ohrožující reakce, která se však vyskytuje jen vzácně. U některých lidí, především však u dětí, se může po konzumaci banánu nebo kyselého ovoce objevit zarudnutí kůže nebo červená vyrážka. Tato vyrážka se objevuje především v místech okolo úst, a naštěstí jí lze snadno předejít, když sobě nebo dítěti ihned po konzumaci banánu otřete pusu a zbytky banánu tak odstraníte. Související články close Zdraví Zařaďte do jídelníčku ananas: Do léta budete mít postavu jako modelka i po padesátce video close Zdraví Král koření: Černý pepř pomáhá s nadýmáním i podporou trávení video Zdroje: www.rehabilitace.info, www.pylovasluzba.cz

tag Alergie Antioxidant Banán Cukr Ovoce Vláknina Zelenina

