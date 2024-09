Spánek je pro lidské tělo velice důležitý. Pokud máte problémy se spaním či usínáním, zkuste si dát toto ovoce. Lékař prozradil, že vám pomůže rychle usnout, a že stimuluje důležitý hormon. Podívejte.

Spánek je nezbytný pro vaše tělo. Po náročném dni je zkrátka a dobře potřeba, aby vaše tělo mělo dostatek času se zrelaxovat, a aby se vaše mysl mohla zregenerovat. Kvalitní spánek je důležitý a neměl by být brán na lehkou váhu.

Někdy se však stane, že po dlouhém dni se netěšíte na nic jiného, než že se zabalíte do teplé peřiny a konečně si pořádně dáchnete. Ale ono to nejde, převalujete se, počítáte ovečky, zkoušíte různá dechová cvičení, ale stejně ne a ne usnout. Možná by vám mohlo pomoci toto ovoce. Lékař jej doporučuje lidem, kteří mají problém se spaním.

Lepší spánek

Pokud máte potíže se spaním a usínáním, lékař doporučuje banány. Ano, slyšíte správně. Kvalita vašeho spánku se totiž dost často odvíjí od toho, co jíte, klidně i hodiny před spaním. To, že byste neměli jíst velké jídlo alespoň dvě hodiny před spaním, je asi známý fakt.

Ale už se tolik nemluví o potravinách, které spánek podporují, které uklidňují mozek, a které si dát, když už jste po večeři, ale máte chuť na malou svačinku, než se odeberete do postele. A zrovna banány patří přesně mezi potraviny, které jsou jako tato svačinka naprosto ideální.

Lékař doporučuje jíst před spaním banány. Je to potravina, která pomáhá vašemu mozku odpočívat.

Lékař prozradil, že pro dlouhý a kvalitní spánek byste měli jíst potraviny, které obsahují lykopen. Ten se nachází v červených a oranžových potravinách, jako jsou například rajčata, papriky, mandarinky nebo pomeranče.

Dále jsou důležité sacharidy, vitamín C a selen, které můžete najít v banánech, nebo například v korýších a ořechách. Hořčík a draslík jsou také velice důležité, pokud si chcete dopřát dlouhý a kvalitní spánek, jelikož pomáhají uvolnit přetížené svaly.

A co je jejich skvělým zdrojem? Banány. Ty také obsahují tryptofan, který stimuluje produkci klíčových hormonů, které uvolňují mozek.

Banány obsahují hořčík a draslík, které pomáhají uvolnit přetížené svaly.

Co nejíst před spaním

Kromě toho, že není dobré jíst před spaním velká jídla, existují další typy potravin, kterým byste se měli vyvarovat, než se odeberete do říše snů. Například hodně kořeněné nebo pálivé jídlo, například chilli papričky, vám opravdu usnout nepomůže.

Naopak tato jídla mohou vést k nepohodlí a zažívacím potížím. Také si dávejte pozor, abyste to před spaním nepřeháněli s chlebem, těstovinami nebo rýží, jelikož způsobují energické zhroucení. Tučná jídla také před spaním nejsou značka ideál, protože mohou stimulovat produkci kyseliny v žaludku. To následně vede k pálení žáhy a poruchám trávení.

