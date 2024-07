Říká se, že oči jsou oknem do duše. Možná to bude šokující, ale dásně jsou zas oknem do zdraví. Vaše dásně totiž dokážou svou barvou prozradit spoustu věcí o vašem zdraví. Podívejte se.

Youtube video, jak správně pečovat o dásně, najdete na kanále NRHolding-Mall by Allegro:

Zdroj: Youtube

Barva dásní

Jako první je důležité vědět, jak vlastně vypadají zdravé dásně. Zdravé dásně mají zpravidla jemně růžovou barvu a jsou pevné. Co se týče barvy, ta se může trochu lišit, co se odstínů kůže týče. Lidé se světlou pletí mají dásně zbarvené do jemně růžova, lidé s tmavší pletí mohou mít dásně zbarvené až do korálově červené.

close info Profimedia zoom_in Pokud jsou vaše dásně zarudlé, citlivé a oteklé, může se jednat o zánět dásní. Ten také poznáte podle toho, jestli vám po čistění mezizubním kartáčkem teče krev.

Pokud jsou vaše dásně zbarvené do červena, ve většině případů budou také oteklé a velice citlivé. V tomto případě není neobvyklý ani zánět dásní, při kterém vám bude po čištění mezizubním kartáčkem z dásní trochu téct krev. To všechno jsou ale příznaky onemocnění parodontu, které je způsobeno bakteriemi, jež tvoří orální biofilm.

Co o vás říká barva dásní

Pokud máte dásně zbarvené do běla, nebo jsou opravdu vybledlé, je to signál zánětu dásní, kdy se začíná hromadit plak. Bledé dásně také mohou signalizovat nedostatek železa a vitamínů. Pokud nemáte dostatek železa v těle, může se jednat o anémii. Žluté dásně zas signalizují opravdu nepříjemný a bolavý zánět. Žluté dásně vám poté budou postupně červenat, budou velice citlivé, a mohou až krvácet. Jakmile tyto náznaky na vašich dásních zpozorujete, neváhejte kontaktovat svého zubaře.

Poslední a opět opravdu nepříjemnou a nehezkou variantou jsou černé dásně. Černé nebo tmavě hnědé dásně mají 2 možné příčiny. První je přílišný pobyt na slunci, při němž se vám dásně začnou barvit stejně, jako vaše kůže. Druhou příčinou je takzvaná kuřácká melanóza, kdy se vám dásně zbarví kvůli nikotinu v tabáku. Může to být však také reakce na určité léky, jako jsou například tricyklická antidepresiva nebo antikoncepce.

