Barva stolice je jedním z indikátorů vašeho zdraví, které byste neměli za žádnou cenu podceňovat. Zdravá stolice má typicky hnědou barvu, ale co se děje s vaším tělem, když náhle změní barvu? Zbystřete! Může jít o vážné zdravotní problémy, které vyžadují vaši pozornost i akutní péči doktora.

Barva stolice poskytuje důležité informace ohledně zdraví našeho trávicího systému. Tradiční hnědý odstín je obvykle známkou normálního trávení, a proto by případné změny barev neměly být zcela ignorovány. Co mohou mít na svědomí barevné změny ve stolici a jak to souvisí s vaším zdraví? Jedná se o běžné zbarvení z důvodu konzumace některých potravin nebo má jiná odstín mnohem vážnější původ?

Proč je zdravá stolice typicky zbarvená do hnědé, můžete zjistit z videa na YouTube, na kanálu Vědecké Kladivo:

Zdroj: Youtube

Normální barva stolice

Hnědá barva je obvykle spojována s normálním trávením potravy. Když se potrava pohybuje střevy, právě žluč vylučovaná játry dává stolici charakteristický hnědý odstín. Tato barva je výsledkem přítomnosti bilirubinu, pigmentu v žluči, který se vytváří při rozkladu starých červených krvinek. Pokud budete mít stolici zbarvenou do této tradiční hnědé barvy, zpravidla není důvod k žádným obavám.

close info Shutterstock zoom_in Typická barva stolice vzniká během pohybu potravy ve střevech.

Krvácení signalizuje černá

Černá stolice, známá také jako melena, může být známkou vnitřního krvácení v horním trávicím traktu. Tento typ krvácení se může vyskytovat například v důsledku vředů v žaludku nebo dvanáctníku nebo jako vedlejší účinek užívání určitých léků, zpravidla se jedná o nesteroidní protizánětlivé léky či antikoagulancia. Krev se během průchodu zažívacím traktem rozkládá, což dodává stolici tmavší odstín.

Chlorofyl nebo infekce?

Zelená barva stolice může být způsobena konzumací potravin bohatých na chlorofyl jako je listová zelenina. Pokud jste však takové potraviny v poslední době vůbec nejedli, může jít o infekci střevního traktu. Jestliže zelená stolice přetrvává delší dobu a je doprovázena dalšími příznaky jako je horečka, průjem nebo bolest břicha, měli byste se okamžitě poradit se svým lékařem.

close info Fortyforks/Shutterstock.com zoom_in V zelené zelenině je obsaženo spoustu chlorofylu, který urychluje trávení, a tím i odstín stolice.

Problémy se žlučí

Žlutá stolice může být indikátorem problémů s játry, žlučníkem nebo žlučovody. Játra jsou odpovědná za produkci žluči, která je uvolňována do žlučníku a následně do střev, aby pomáhala při trávení tuků. Pokud játra nedokážou efektivně produkovat nebo vylučovat žluč, může to vést k nedostatečnému rozkladu bilirubinu, a tudíž k žluté barvě stolice. Příčiny takto zbarvené stolice mohou zahrnovat hepatitidu, cirhózu jater, blokádu žlučovodu nebo problémy se žlučníkem.

Barva krve určuje závažnost

Přítomnost červené barvy ve stolici může být způsobena různými faktory a její význam závisí na intenzitě a zdroji krvácení. Pokud se ve stolici objevuje světlá nebo jasně červená krev, může to naznačovat krvácení v dolním trávicím traktu jako jsou hemoroidy nebo anální trhliny. Tyto stavy obvykle nejsou příliš vážné, ale je důležité je léčit a předejít komplikacím. Na druhou stranu, pokud je červená barva ve stolici tmavší, může se jednat o známky krvácení z horního trávicího traktu. Tento typ krvácení bývá způsoben vředy nebo dokonce rakovinou v jícnu či žaludku.

