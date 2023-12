Jakou přílohu si dáváte k obědu? Pravděpodobně jsou to často brambory a někdy také upravené jako hranolky. Víte, že i právě tato pochoutka může být navíc ještě zdravější? Naučíte-li se používat nejen k jejich přípravě batáty, uvidíte, jaké zázraky se stanou s vaší pletí.

Batáty známe také jako sladké brambory a je třeba poznamenat, že je toto přirovnání téměř dokonalé. Sladkost v nich jistě najdeme a navíc stejně jako brambory rostou v podobě kořenových hlíz, což znamená, že v sobě kromě škrobu (opět stejně jako brambory) shromažďují spoustu výživných látek. Bylo by tedy škoda nevyužít sílu jejich vitamínů, minerálů i dalších složek, které obsahují.

Naučte se připravovat batáty jako šéfkuchaři.

Live Simply:

Zdroj: Youtube

S čím nám mohou sladké brambory pomoci?

Jak už bylo zmíněno, má jejich konzumace velmi příznivý vliv na stav pokožky. A jak dobře víme, tak zdravě a svěže vypadající pokožka může zdánlivě ubrat i několik let, což jistě za změnu jídelníčku stojí. Jak se mohou batáty postarat o náš mladistvější vzhled? Jde hlavně o vitamín C, který obsahují v poměrně velkém množství a který v těle podporuje tvorbu kolagenu. Ten je potřebný jak pro pružnost pokožky, tak i pro zdraví svalů, šlach, vazů a dalších částí organismu. Kromě toho se bez něj neobejdou ani krásně zdravé a lesklé vlasy, takže konzumací batátů prospějeme také jim.

Příroda chce trochu času

Pravdou je, že jako každá přírodní kúra, musí i batátový zásah trvat určitou dobu. Nemůžeme si představovat, že se po jediném obědě nepoznáme v zrcadle. Pokud bychom ale alespoň část běžných brambor nahradili těmi sladkými, můžeme změnu k lepšímu čekat celkem brzy.

Batáty seženete v různých podobách

Poděkují také oči

Batáty kromě zmiňovaného vitamínu C obsahují i řadu dalších, především vitamín A ve formě beta-karotenu, který jim dává žlutou až oranžovou barvu. Čím tmavší batáty jsou, tím více tohoto vitamínu z nich tělo dokáže vyrobit. A to dokonce v takové míře, že by měl jeden středně velký batát pokrýt jeho celodenní potřebu. To je velký bonus i pro zrak, který na vyšší přísun beta-karotenu často reaguje výrazným zlepšením.

Minerály pro celé tělo

Vitamíny jsou důležité, ale ani bez minerálů se naše těla neobejdou. I pro tyto příležitosti jsou tady sladké brambory, které nabízejí mangan, měď i draslík v neobyčejném množství. Mangan přitom pomáhá při udržování hladiny cukru v krvi a navíc podporuje v činnosti pohlavní orgány. Bez mědi bychom měli velký problém s krvetvorbou a draslík pro změnu řídí hospodaření s vodou.

Sacharidy ano, ale ty správné...

Abychom byli plni energie, potřebujeme také sacharidy. Nejsou ale cukry jako cukry, a tak bychom měli vyhledávat zdroj takových, které se v organismu rozkládají pomalu, a tím umožňují energii lépe využívat. Právě takové najdeme v batátech. I když jsou tedy tyto brambory skutečně sladké, nemusíte se bát, že po nich přiberete. Naopak – je možné je doporučit i pro redukční dietu. Pak je tady také ještě vláknina, bez níž se trávicí soustava jen těžko obejde. Kde ji hledat? Batáty jsou ideálním zdrojem…



Co k tomu dodat? Pokud jste ještě neochutnali sladké brambory, je určitě na čase. V obchodech jsou dnes již běžně k dostání, i když se jedná o pro nás exotickou zeleninu. Věřte, že vás přesvědčí nejen jejich zdravotní benefity, ale i chuť.

