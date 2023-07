Moje babička nakládala bazalku do oleje. Je to zdravotní zázrak pro mozek

Bují vám na zahradě bazalka a nestíháte ji spotřebovat? Připravte si z ní olej, který je nejenom chutný, ale má i zajímavé léčivé účinky.

Bazalka je oblíbenou kuchyňskou bylinkou, která se pevně usadila i v českém jídelníčku. Současně se však také jedná o významnou léčivku, která se využívá k přípravě odvaru, jako součást inhalačních směsí, při masážích či v koupelích. Z bazalky si můžete vyrobit i úžasný olej. Má silnou, svěží, lehce pikantní a sladkou chuť s nádechem estragonu. Můžete jej použít nejen jako dochucovadlo, ale i jako blahodárné léčivo.

Jak vyrobit domácí bazalkový olej se podívejte v následujícím videu:

Příprava je snadná

Zhruba 4 až 5 plných hrstí bazalky opláchněte a nechte na papírové utěrce oschnout. Pak otrhejte lístky a natrhejte je na menší kousky. Vložte je do čisté sklenice a pak zalijte olivovým olejem, aby byly veškeré kousky bazalky pod jeho hladinou. Následně sklenici uzavřete víčkem a nechte na tmavém místě alespoň dva týdny louhovat. Potom olej přeceďte přes plátýnko. Bez bylinek vám vydrží mnohem déle.

Základem může být i bazalková pasta

Nejprve si připravte bazalkovou pastu rozmixováním 2 hrstí bazalky se 2 lžícemi oleje. Vlijte do hrnce 300 ml olivového oleje a vsypte do něj další hrst bazalkových lístků. Směs následně po dobu 5 až 7 minut zahřívejte, pak nechte tak 15 minut zchladnout. Nakonec stačí směs scedit a vyvařené lístky bazalky zlikvidovat. Do oleje přidejte předem připravenou pastu, promíchejte a přelijte do čisté vysterilizované lahve.

Bazalkový olej přeceďte přes plátýnko, olej vám bez bylinek vydrží mnohem déle. Zdroj: YouTube

Bazalkový olej bystří mozek

Voňavý olej z bazalky ocení lidé, kteří často trpí stresem, melancholií a depresemi. Jeho aroma totiž navozuje stav psychické pohody a klidu. Stejně tak vás zbaví psychické únavy, duševní slabosti a jisté apatie. A protože bazalka posiluje kůru nadledvin, bystří a zostřuje myšlení, zlepšuje paměť a zvyšuje odolnost proti stresu. Bazalka celkově stimuluje činnost mozku a posiluje koncentraci.

Bazalka harmonizuje emoce

Pokud vás občas zaskočí pocity úzkosti, strachu nebo nervozity, dopřejte si vůni bazalkového oleje. Potřete si spánky, zápěstí a důlek na krku a zhluboka dýchejte. Vaše mysl se brzy uklidní. Tento trik se vám hodí i ve chvílích slabé vůle, ať už se jedná o cokoliv.

Tlumí bolest

Olej z bazalky funguje také jako poměrně silné analgetikum. Poskytuje tak úlevu od případné bolesti. Využívá se například na mazání kloubů u jedinců trpících artritidou. Stejně tak vám pomůže při ošetřování ran a poranění, naraženin, modřin, jizev, ale i bolestí hlavy.

Bazalka je aromatickou královnou bylinek. Zdroj: shutterstock.com

Potlačuje nepříjemné svědění

Pokud vás trápí svědivý štípanec, bazalkový olej ránu uklidní a mnohem dříve přestane svědit. Perfektně funguje na bodnutí od včel, vos, ale i některých druhů hadů, protože vytahuje ven z těla jedy.

Máte nutkání ke zvracení?

Pokud vás obtěžuje tento zdravotní problém, lze bazalkový olej použít jako prevenci například před dlouhou cestou letadlem či autem. Olej můžete inhalovat, ale i užívat 1 až 2 kávové lžičky denně.

