Elixír mládí z vaší zahrady: Posvátná bylinka dlouhověkosti se užívá už staletí

Tato bylinka má neuvěřitelné omlazující schopnosti, kterých by měl využívat každý, kdo chce vypadat mladý i ve vyšším věku. Využívat ji můžete hned několika způsoby, díky kterým jen tak nezestárnete. Ne nadarmo se jí říká „elixír života“! Už jste slyšeli o bazalce posvátné?

Bazalku tulsi, též známou jako bazalku posvátnou, můžete na zahradě snadno přehlédnout. Nejedná se totiž o klasickou bazalku, kterou používáte při dochucování pokrmů, ale jde o takzvanou královnu bylin, která se v léčitelství využívá již několik staletí. Proč je tato bazalka tak výjimečná a jak byste ji měli správně používat?

Z videa můžete zjistit, na co se bazalka tulsi používá a co všechno si z ní můžete připravit:

Zdraví prospěšné látky

Tato bazalka je skvělým zdrojem antioxidantů, které jsou klíčové ke zpomalení stárnutí organismu. Najdete v ní však i spoustu vitaminů a minerálů, jako jsou železo, vápník, zinek a měď. Obsahuje také cenné flavonoidy, které podporují zdraví srdce a cév, a saponiny s protizánětlivými účinky. Mile překvapí i její výrazné aroma jejích silic.

Dlouhověká krása i zdraví

Kromě příznivého působení na pokožku a proti procesu stárnutí je bazalka tulsi podle vědců užitečná pro celý organismus. Dokáže pozitivně ovlivnit nervový systém, a proto se často používá jako antidepresivum. Zlepšuje také paměť a podporuje zdraví mozku, posiluje imunitní systém, má močopudné i analgetické účinky a působí preventivně proti rakovině. Využívá se také pro zlepšení trávení a napomáhání správné funkci jater.

Svěží a jemnou pokožku můžete mít v kterémkoliv věku. Zdroj: Shutterstock

Způsoby využití bazalky posvátné

Ptáte se, jak z bazalky získáte její zdravotní účinky? Způsobů je několik. Nejčastěji se používá ve formě čaje, ale lze ji zakoupit i v podobě kapslí či tinktury. Esenciální olej zase využijete především v aromaterapii. Použít můžete i samotné listy nebo z nich vyrobený prášek, který se přidává do koupele,která dokáže tělo dokonale uklidnit.

Elixír mládí

Přejete si být krásní a mladí co nejdéle to jde? Připravujte si každý den elixír mládí, který se o všechno skvěle postará. 1-3 gramy drti z bazalky tulsi nasypte do hrnku a zalijte horkou vodou. Po 5 minutách louhování sceďte a obsah popíjejte po doušcích. Díky tomuto nápoji se budete cítit každý den skvěle, a i vaše zdraví vám za něj poděkuje.

Čaj z bazalky tulsi má lehce nasládlou chuť a příjemnou vůni. Zdroj: Shutterstock

Maska vyhlazující vrásky

Vyzkoušet můžete také přírodní masku, která účinně bojuje proti vzniku vrásek. Rozdrcené bazalkové listy si vmasírujte do pokožky obličeje a nechte 10-15 minut působit. Poté masku opláchněte a osušte. Po aplikaci bazalkové masky budete mít kůži dokonale hebkou a hydratovanou.

