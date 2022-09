Proč naše babičky míchaly bazalku se sádlem nebo vínem: Lék na 10 neduhů

Voňavá bazalka je nepostradatelnou bylinkou v kuchyni, ale zároveň má velmi příznivé účinky na naše zdraví. Zkuste ji zpracovat tradičním způsobem podle našich babiček.

Urodilo se vám v letošní sezóně velké množství voňavé bazalky? Nemusíte ji používat jen do salátů, na pizzu či do špaget. Bazalka totiž funguje i jako lék.

Bazalka pravá (Ocimum basilicum)

Původem pochází tato vonná bylinka z Indie, kde byla považována za velmi ctěnou rostlinu, a to hlavně proto, že odpuzovala obtížný hmyz. Během 16. století se dostala do Evropy, kde se zpočátku pěstovala jako okrasná rostlina. Postupně však vnikla i do kuchyně, kde se využívala jako příjemné a zdravé dochucovadlo.

Bazalka obsahuje poměrně velké množství významných látek pro lidské tělo. Zdroj: Profimedia

Bazalka je plná zdraví

Bylina obsahuje poměrně velké množství významných látek pro lidské tělo. Kromě vitamínu A, především beta-karotenu, je zastoupen i vitamín C. Významný podíl zaujímají i esenciální oleje, zdravé omega 3 mastné kyseliny, velké množství silic a tříslovin, vápník, hořčík, železo a draslík.

Bazalka podporuje trávení

Víte proč se bazalka tak často přidává do jídel? Není to jen pro její chuť a vůni, má totiž velmi příznivé účinky na trávení a metabolismus. Zároveň výborně podporuje správnou tvorbu žluči, funkci žaludku a střev. Je proto velmi vhodná ve chvíli, kdy si dopřejete tučné a těžké jídlo, protože vše lépe strávíte.

Bazalka je protizánětlivá

Další výhodou bylinky jsou její silné protizánětlivé účinky, které mnohdy předčí i klasická antibiotika. Je například velmi vhodná na záněty v dutině ústní a v krku, při infekcích dýchacího ústrojí a na špatně se hojící rány v pokožce. Stejně tak značně ulevuje při bolestech kloubů a revmatu.

Zažeňte smutek a deprese

Bazalka je často nazývána bylinkou dobré nálady. Je to díky tomu, že velmi pozitivně ovlivňuje nervový systém. Je výborným pomocníkem během stresu, při pocitech úzkosti a uleví vám při nepříjemných bolestech hlavy. Dříve se často také využívala jako podstatná přísada do elixírů lásky. Pozor by si měli dát kardiaci, protože bazalka zvyšuje krevní tlak a stejně tak těhotné ženy pro vysoký obsah estrogenu.

Bazalkové víno je na výrobu naprosto jednoduché a zvládne to každý. Zdroj: shutterstock.com

Bazalkové víno proti špatné náladě a na nespavost

Pokud vás sužuje jeden z těchto problémů, dejte si po večeři dvě deci skvostného bazalkového vína. Je na výrobu naprosto jednoduché a zvládne to každý. Naložte do 750 ml 30 až 50 g sušené nebo a 60 až 100 g čerstvé bazalky a nechte ji při pokojové teplotě macerovat tři dny až dva týdny. Po uplynutí náležité doby sceďte víno přes kávový filtr. Pokud máte rádi sladké víno, můžete přidat na toto množství 1 polévkovou lžící medu.

Naložte si bazalku do sádla

Už naše babičky si ze sušené bazalky a vepřového sádla připravovaly hojivou mast na mnohé neduhy. Používaly ji na opary, rozpraskané rty, na bolavé klouby, drobná poranění a štípance, na akné a zanícené rány.

