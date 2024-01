close info Profimedia

Johana Dahlová 10. 1. 2024 12:46 clock 3 minuty video

Je to jedna z těch, která sice na zahrádce nevydrží a vyžaduje pokojovou teplotu, ale často ji máme k dispozici po celý rok. Můžete ji koupit v potravinách skoro kdykoli, a to jak čerstvou, tak sušenou. Která bylinka to asi je? No přeci bazalka! Znáte její účinky?

Všemocná bylinka na vašem parapetu Nenápadná, s křehkými listy, aromatická a velmi stará. Bazalka není v Evropě ničím novým, i když u nás se zabydlela teprve v posledních několika dekádách. Tak jako všechny ostatní bylinky, i bazalka nabízí řadu příjemných „vedlejších“ účinků. Kdo ví, zda se začala používat pro své aroma nebo naopak pro léčivé účinky a do kuchyně si pak našla cestu přirozeným způsobem. Pokud i vy toužíte po krásně zelené a košaté rostlině, nechte si poradit s jejím pěstěním také od paní Michaely. Připravila pro vás tento videopříspěvek na YouTube kanálu Bylinkový ráj Michaela. Zdroj: Youtube Bazalka: Nejen koření, ale i významná léčivka Třebas vám bazalka v salátech nevoní, ale jistě patří do italských kořenících směsí, je z ní vynikající pesto a v neposlední řadě ji můžete používat na čaj. Je to totiž bylinka, která se odjakživa používala při všelijakých problémech. Jednou ze zásadních vlastností bazalky jsou takzvané adaptogenní čili protistresové účinky. Zdá se, že bazalka dokáže nejen uvolnit tělo, ale rozhodně také rozptýlit nepříjemné a stresující myšlenky, čímž pomáhá také s usínáním. Dokáže totiž manipulovat s hladinou kortizolu, což je stresový hormon.

Pohodu navozuje bazalka po staletí také v Indii, kde byla vždy považovaná za nezbytnou součást Ájurvédy čili holistického indického učení. Bazalkový čaj je až překvapivě účinným prostředkem ke snížení hladiny kortizolu. Má se za to, že zhruba během 40 minut po konzumaci hladina stresového kortizolu klesá až o 36 %. close info Shutterstock zoom_in Bazalka je koření i léčivka, která podpoří tělo i mysl. Účinky bazalky poznáte i na těle Kromě redukce stresu a nepohody působí pozitivně také na hladinu krevních cukrů, což pomáhá i při hubnutí. Obsahuje antioxidanty, které jsou důležité pro udržení zdraví a zpomalení stárnutí, ale také má protizánětlivé, antimykotické a antimikrobiální schopnosti, které pomáhají udržet tělo v dobré kondici. Prospěšná je také konkrétně srdci díky redukci hladiny cholesterolu i vysokého krevního tlaku. Navíc obsahuje látky analgetické a pomáhá proto také zmírnit bolest. I když zatím nelze tvrdit, že má bazalka schopnost podpořit tělo v boji s rakovinou, vědci se této možnosti intenzivně věnují. Zdá se totiž, že látky v bazalce dokáží přímo reagovat s buňkami rakovinného bujení. Na konkrétní výsledky si však musíme ještě počkat. Související články close Zdraví Nejdůležitější zimní zelenina: Díky ní zázračně zhubnete, posílíte imunitu, a dokonce vyčistíte játra video close Zdraví Baldova mast: Pomáhá tam, kde antibiotika selhávají video Zdroje: womansworld.com, healthline.com

tag Bazalka Bylina Bylinky Evropa Hubnutí Indie Insomnie Kortizol Stres

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít