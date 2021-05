Jak připravit tonikum na bělení pigmentových skvrn z čerství petrželky a citronu

Pigmentové skvrny na rukou nebo jiných částech obličeje jsou klasickými znaky stárnutí kůže, ale také reakcí na sluneční záření nebo nešetrnou péči o pleť. Proces stárnutí nelze zvrátit, ale můžeme si přece jen trochu pomoci a výskyt nepěkných pigmentových skvrn zmírnit.

Pomůže nám s tím obyčejná petrželka a citronová šťáva.

Co jste nevěděli o petrželi

Petrželka neboli petržel naťová je oblíbenou bylinou přidávanou do pokrmů. Je to ale také na minerály a vitamín C bohatá rostlina, jejíž použití je blahodárné z mnoha důvodů. Kůži napomáhá v hojení i vyhlazení vrásek a účinně působí i proti kruhům pod očima. Esenciální oleje jsou vhodné proti bakteriálním infekcím i mykózám. A pozitivně ovlivňuje i rovnováhu tvorby kožního mazu.

Pleťové tonikum z petržele a citronu pomáhá na pigmentové skvrny Zdroj: Profimedia

Každá pokožka je jinak citlivá

Účinnou prevencí pigmentových skvrn je dobré pleťové mléko nebo krém s ochranným faktorem. Když už ale skvrnky vznikly, můžeme vyzkoušet recept na domácí výrobu pleťového tonika z naťové petržele a citrónu.

Tak jak to platí u veškerých podomácku připravených kosmetických přípravků, vyzkoušejte napřed tonikum na malé ploše kůže, která je méně exponovaná slunci.

Jak víme, každá pokožka je jinak citlivá a může reagovat zarudnutím nebo svěděním. Buďte proto opatrní a dodržujte doporučené dávkování i způsob užívání. Čerstvou petrželku nikdy nepřikládejte přímo na kůži.

Příprava tonika

Výroba tonika je neobyčejně jednoduchá. Snítku petrželky vařte v půl litru vody po dobu zhruba 15 minut. Odstavte a nechejte vychladnout. Vyjměte petrželku a přidejte 5 až 10 kapek citronové šťávy.

Tonikum nanášejte na pleť vatovými tampony, nechte půl hodiny působit a opláchněte vlažnou vodou. Aplikaci lze opakovat denně a tonikum můžete snadno uskladnit v ledničce, nejlépe v uzavíratelné nádobě.

Zdroje:

www.limmi.it, prirodajelek.cz