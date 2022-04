Banánové slupky dokážou vybělit zuby: Zesvětlí je až o několik odstínů a zadarmo

Každý by si přál zářivý úsměv a zuby jako perličky. Bělení chrupu u specialistů je vcelku finančně náročné, i když pochopitelně nejšetrnější. My jsme si pro vás připravili vychytávku, jak si zuby zesvětlit i v pohodlí domova.

Zuby jsou jakousi vizitkou člověka, proto by pravidelná hygiena dutiny ústní měla patřit do našeho všedního života automaticky minimálně dvakrát denně. Při bělení jakýmikoliv způsoby buďte ale vždy náležitě opatrní, protože ne každá domácí metoda je pro zuby bezpečná. Domácím bělením dle babských rad si zuby můžete jednoduše a lehce zničit. Domácí bělení ve většině případů odstraní pouze povrchové zabarvení.

Atraktivní úsměv dělají krásné bílé zuby. Zdroj: profimedia.cz

Pravidelná péče

Důkladná očista zubů je nutností všedního dne. Důležitý je výběr kartáčku na zuby, ten by měl mít malou hlavičku a nevykrojené části štětin. Neméně důležitý je výběr mezizubních kartáčků, které by měly dobře vyplnit a vyčistit prostor mezi jednotlivými zuby.

Pokud ráno před odchodem do zaměstnání či školy zuby kartáčkem pouze rychle „přelíznete“, rozhodně to zubům stačit nebude a začne se to nějakým způsobem projevovat. Čistěte zuby do té doby, dokud jejich povrch není úplně hladký – což znamená bez plaku.

Zabarvení zubů

Barva zubů je předem určená naší DNA. Zažloutlý odstín zubů tedy není známkou špatné zubní hygieny, ale žluté skvrnky na zubech už jsou způsobeny ve většině případů právě špatnými hygienickými orálními návyky.

Na žloutnutí zubů se podepisuje také věk. Časem se zubní sklovina začíná ztenčovat a zuby získávají tmavší odstín. Tomu můžete trochu předejít tím, že se omezíte v kyselých potravinách, a když už si dopřejete kyselý nápoj, vychutnejte si ho přes brčko.

Za nehezké zabarvení zubů může i kouření, pití kávy, čaje nebo vína, žvýkací tabák, ale může se jednat i o reakci na vedlejší účinek léčby.

Bezbarvá a lepkavá vrstva bakterií, to je zubní plak, který vašim zubům škodí. Zdroj: profimedia.cz

Banánová slupka

Banánová slupka v sobě skrývá podstatné množství manganu, draslíku a hořčíku. Používaná slupka by měla být zralá tak akorát. Vnitřní stranou slupky si po zubech přejíždějte spíše ze strany na stranu, neboť při pohybu nahoru-dolů by docházelo k zasekávání banánových vláken do mezizubních prostor. Poté si své „náčiní“ zmenšete a zub po zubu si kouskem slupky nějakou tu minutku třete. Po čase byste měli vidět rozdíl v odstínu zubů.

Zdroje: zenysro.cz, www.prostreno.cz