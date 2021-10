Domácí zubní pasta z jedlé sody, kiwi a okurky: Podle dentisty funguje výborně

Bílý a zdravý zářící chrup je nepsaným symbolem krásy i úspěchu. Každý z nás někdy v životě zatoužil po úsměvu amerických hvězd. Sníte o něm i vy? Pak neváhejte a jednejte! A nehledejte za tím žádnou velkou vědu, je to jednoduché a dokonce potvrzené odborníkem. Pomocníkem vám kromě jiného bude bělicí pasta ze sody, kiwi a okurky.

Atraktivní úsměv dělají krásné bílé zuby. Netoužíme po nich pouze v současné době, bylo tomu tak už v hluboké historii. Staří Římané si obrušovali povrchové vrstvy zubů pomocí popelu z ohnišť a rozemletých cihel. A specialitka?! Dokonce si leptali zuby kyselinou. Populární byly i metody s ranní močí nebo lučními květy. Domácí odborné bělení bylo v literatuře poprvé popsáno v roce 1989. Profesionální bělení u zubních odborníků se provádí až v současné době a je velmi populární.

Nikdy nepodceňujte odbornou péči

Nejúčinnější je v současné době ordinační metoda, kterou vám provede stomatolog nebo zubní hygienista. Vybělené zuby je však poté nějakou dobu nutné udržovat tzv. „bílou dietou“ a kvalitními bělícími pastami, které změkčenou sklovinu postupně zpevní a udržují ji světlou. Bezpečné je i domácí bělení pod dohledem zubních specialistů, kdy vám na základě otisků vašich zubů vyrobí v zubní laboratoři průhledný plastový nosič, který si na noc naplníte bělícím gelem a nasadíte na zuby. Je však nezbytné dodržovat pokyny lékaře.

Kombinace kiwi, okurky a jedlé sody dokáže odstranit pigmentové skvrny na zubech. Zdroj: cosmicanna/shutterstock.com

Udržujte si bělostné zuby a vsaďte na domácí pastu

Spousta z vás si možná říká, že domácí zubní pasta nemá tak skvělé účinky jako běžná „drogérková”. To je však omyl, může být také antibakteriální, důkladně čisticí a může mít i bělící účinek. A co je nejdůležitější? Vyhnete se chemickým látkám přidávaným do běžných zubních past.

Směs kiwi, okurky a jedlé sody

Právě tyto tři složky jsou základem domácí pasty, kterou v online americkém časopise pro ženy Bustle doporučuje i dentista Joseph Field, DDS. Zmíněné ingredience jednoduše rozmačkejte a smíchejte. Jedlé sody dejte do každé dávky čištění tak maximálně na špičku kávové lžičky, protože nic se nemá přehánět. Nečekejte však oslnivý zářivý úsměv, zázraky se nekonají, ale určitě si postupně všimnete rozdílu. Jak říká doktor Field: „ Kombinace kiwi, okurky a jedlé sody je účinná na zubní pigmentové skvrny, které odstraňuje a dodá zubům bělejší vzhled.“

A víte proč? Hlavně díky abrazivním a čistící účinkům jedlé sody v kombinaci s ovocnými kyselinami v kiwi a okurce. Právě v tom tkví to tajemství, které napomáhá rozpouštění a odstraňování povrchových skvrn na zubech. Doktor Filed však nezapomněl podotknout, že přestože je tato pasta účinná a bezpečná, měla by se užívat správně a nic se nemá přehánět. Řekl: „Buďte opatrní, abyste pastu nepoužívali moc často, mohli byste si narušit zubní sklovinu. Aplikujte ji nejprve jedenkrát denně po dobu deseti dní a poté jednou či dvakrát do týdne.“

Kokosový olej a jedlá soda

Další skvělý pomocník pro vaše krásné bílé zuby? Smíchejte 1 - 2 lžíce kokosového oleje s 1 lžičkou jedlé sody a několika kapkami tea tree oleje. Získáte zubní pastu, která bude vaše zuby chránit i před zubním kazem, vznikem zánětů dásní a zajistí vám svěží dech.

Kurkuma odstraňuje zažloutnutí způsobené častou konzumací kávy, čaje nebo červeného vína a má antibakteriální účinky. Zdroj: profimedia.cz

Zázrak jménem kurkuma

Kurkuma odstraňuje zažloutnutí způsobené častou konzumací kávy, čaje nebo červeného vína a má antibakteriální účinky. Výsledek bělení orientální kurkumou je velice přirozený a postupný. Zjednodušeně lze říct, že čím častěji aplikaci zopakujete, tím bělostnějšího výsledného odstínu se vám dostane.

Mokrý zubní kartáček ponořte do sáčku s kořením a hurá na čištění. Zuby čistěte měkkým kartáčkem několik minut, po jejichž uplynutí už by měl být viditelný první výsledek. Na zuby nijak netlačte, ale pouze je masírujte krouživým pohybem. Po vyplivnutí nebo propláchnutí úst si naberte novou dávku kurkumy a pokračujte. Po skončení zuby vyčistěte ještě jednou klasickou zubní pastou, abyste odstranili zbytky žlutého prášku z úst. Kurkumu můžete bez obav používat každý den, aniž by došlo k poškození skloviny nebo k podráždění dásní.

Zdroje: www.bustle.com, www.vybelit.com, www.idnes.cz