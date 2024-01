Vánoce jsou za námi a s nimi i nádherné chvíle plné radosti, pohody a dobrot v podobě vánočního cukroví a bramborového salátu. Nyní, když se vánoční ozdoby vracejí zpět na půdu a zbytky vánočního stromku mizí v kompostu, je čas zamyslet se nad tím, jak nám tato vánoční radost přibyla na bocích.

Ano, přátelé, přichází klasické novoroční předsevzetí: „Chci zhubnout 10 kilo!“ Jistě jste to také cítili, když jste si oblékali své oblíbené kalhoty a uvědomili jste si, že jsou trochu těsnější než obvykle. Ale jak na to? Jak se dostat zpět do formy? Jak se vypořádat s těmi vánočními kilogramy navíc? Nebojte se, mám pro vás několik neotřelých tipů, jak toho dosáhnout!



Tajemství efektivního hubnutí podle YT kanálu TrochuLepší:

Zdroj: Youtube

Dieta

Zaprvé, zapomeňte na konvenční diety. Ty jsou přece jen jak staré kolo, které vás nikam nedoveze. Namísto toho se zaměřte na zdravý životní styl. Představte si, že jste jako strom – potřebujete hodně vody, slunce (vitamín D) a zdravé živiny k tomu, abyste rostli a byli silní. To znamená, že byste měli jíst vyváženě a pestře, zařadit do jídelníčku hodně ovoce a zeleniny a zapomenout na rychlé občerstvení.

Pohyb

Zadruhé, hýbejte se. Ne, nemusíte trávit hodiny v posilovně nebo běhat maratony. Stačí pravidelná jízda na kole, procházky, plavání nebo třeba jen tanec v obýváku. Hlavní je, že se pohybujete a tělo se prokrvuje. Představte si, že jste jako řeka – když teče, je čistá a plná života. Ale když se zastaví, začne hnít.

Odpočinek

Třetí tip vás asi překvapí, ale je velmi důležitý: odpočívejte. Ano, slyšíte dobře. Vaše tělo potřebuje čas na regeneraci a zotavení. Představte si, že jste jako baterka. Když se vybije, musíte ji nabít, abyste mohli pokračovat v práci.

A konečně, buďte trpěliví. Zhubnout 10 kilo není záležitost jednoho dne nebo týdne. Je to maraton, nikoli sprint. Připomeňte si příběh o želvě a zajíci – vytrvalost a trpělivost vedou k vítězství.

close info Profimedia zoom_in „Protein, protein, protein a tuky. Počítání kalorií a zapisování do tabulek mi pak pomohlo se zorientovat,“ sdílela se čtenáři svůj recept na úspěch.

Jak zhubla Besky – vítězka soutěže MasterChefa 2021

Veronika Beskydiarová podstoupila transformaci tak radikální, že by ji mohl závidět i Spiderman. Proti němu má ale jednu výhodu: Na její proměnu není zapotřebí radioaktivní pavouk. Tážete se, jak to dokázala? Odpověď je jednoduchá: upravila jídelníček, vyřadila sacharidy a nastoupila na keto dietu. „Protein, protein, protein a tuky. Počítání kalorií a zapisování do tabulek mi pak pomohlo se zorientovat,“ sdílela se čtenáři svůj recept na úspěch.



Veronika si uvědomila, že dietní plány a cvičení jdou ruku v ruce jako Batman a Robin. Začala se pravidelně hýbat, nejméně pětkrát týdně. "Začínala jsem ve fitku. Aerobní činnost jsem nejdříve vynechala, raději chodila na procházky nebo na pásu, ale jak šla kila dolů, začala jsem postupně i běhat. Dnes běhám 5 kilometrů za 35 minut," vysvětlila.



Přestože se dietě věnuje naplno, Veronika se nezapře jako kuchařka. Většinu oblíbených pokrmů se snaží nahradit nízkokalorickými alternativami. Kdo by odolal chutné „rýži“ z květáku nebo udon nudlím?



Ale co má Veronika společného s námi, smrtelníky? Lásku ke sladkému! Ano, i tato MasterChef vítězka má své slabé chvilky. „Sladkému však odolat nedokáže, nemá prý klapku a na cukru je závislá,“ přiznala se. Naštěstí má recept i na tyto chvíle slabosti: „Anebo si řízeně řeknu: dnes je cheat day, pojď, dej si zmrzlinu, dej si Nutellu,“ říká s úsměvem.



Příběh Besky nám ukazuje, že zhubnout není nemožné. Stačí jen trochu odhodlání, správná strava a pravidelný pohyb. Tak co, necháte se inspirovat touto šampionkou a začnete psát svůj vlastní příběh úspěchu?

Zdroj: kondice.cz