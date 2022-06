Bezové květy: Co se stane s vaším tělem, když z nich budete pít denně čaj

Černý bez je doslova a do písmene uctívaná léčivá rostlina, která má zároveň velice pestré uplatnění i v kuchyni. Sbírejte právě teď jeho květy a popíjejte z nich během celého roku lahodný čaj. Má nesmírně blahodárné účinky.

Černý bez (Sambucus nigra)

Černý bez je doslova magická léčivka. Lidově se jí říká také bezinky, kobzinky, psí bez nebo třeba kosmatice. Léčivé účinky mají všechny části této výjimečné rostliny - tedy bezové květy, plody, listy, kůra i kořeny.

Černý bez netřeba představovat, kdo by neznal tyto keře nebo stromy, které dorůstají do výšky až 6 m, bohatě kvetou drobnými bílo žlutými kvítky s typickou intenzivní vůní na přelomu jara a léta. Na podzim plody černého bezu vyhledávají nejen hospodyňky, které z nich připravují sirupy i džemy, ale s chutí si na nich smlsnou i některé druhy ptáků.

Voňavé květy černého bezu jsou plné mnohých zdraví prospěšných látek. Zdroj: shutterstock.com

Jaký je původ černého bezu a kde roste nejčastěji

Původem pochází tato rostlina z Kavkazu, odkud se časem rozšířila takřka do všech světadílů. V současné době se vyskytuje v oblastech od Evropy přes přední Asii až do západní Sibiře v mírných podnebných pásech. U nás se s černým bezem kromě nejvyšších poloh můžete setkat téměř všude. Nejvíce na okrajích lesů, v křovinách, na pasekách, v zahradách a podél vodních toků, prostě všude tam, kde jsou vlhčí až dusíkaté půdy. Je často považována za plevel a likvidována, ale je to škoda.

Co černý bez obsahuje?

Voňavé květy jsou plné mnohých silic a obsahují i významné slizy, vitamin C, důležité třísloviny, glykosidy a organické kyseliny – jablečnou, octovou a valerovou. Podzimní plody obsahují cukry, kyselinu jablečnou, třísloviny, pektin a v čerstvém stavu vitamín C. Slupky a semena jsou plné vitaminu A, skupiny vitamínů B – B1, B2, B6, B12 a kyseliny panthotenové. A listy? V těch je bohatý obsah pryskyřice, glykosidů, látky sambunigrin a sambucin a velké množství vápníku.

Co všechno černý bez umí léčit

Protože černý bez skvěle podporuje pocení, je velice užitečný při infekcích a všech nemocích, u nichž se tělo potřebuje očistit. Odvar z květů také perfektně snižuje zvýšenou teplotu a horečku. Tato bylina pomáhá i při zánětech trojklaného nervu, migrénách, bolestech periferního nervstva, bolestech páteře a ischiatické bolesti. Zároveň podporuje vylučování vody z těla a činnost ledvin, proto je nesmírně užitečným pomocníkem při nemocích srdce a ledvin, vodnatelnosti, zánětech ledvin a jater.

Čaj z bezinek čistí krev, zažívací orgány i ledviny. Vysoký obsah flavonoidů má výborný účinek na pružnost cév. Pomáhá léčit hemoroidy a křečové žíly. Trápí vás revma či dna? Udělat si můžete i koupel nohou z odvaru květů nebo jej použít k obkladům na vředy, zanícená zranění a vyrážky.

Usušené nebo čerstvé květy černého bezu nechte vyluhovat ve vroucí vodě asi tak 7–10 minut. Zdroj: shutterstock.com

Vzácný dar přírody v lahodném šálku čaje

Usušené nebo čerstvé květy černého bezu nechte vyluhovat ve vroucí vodě asi tak 7–10 minut. Množství květů záleží jen na vás a vaší chuti. Běžně se doporučují 2 polévkové lžíce na 0,5 l vody. Jakmile se čaj dostatečně vylouhuje, přeceďte ho do připraveného šálku. Dochucení je na vás, ale skvělým doplňkem je med.

Čaj můžete popíjet denně, ale je vhodné po měsíci kúru na dva týdny přerušit a pak takto zase pokračovat. Vždy je dobré užívání jakýchkoli bylinek konzultovat s lékařem, a to zejména v těhotenství, anebo trpíte-li závažným onemocněním.

