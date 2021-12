Bezkalorické potraviny: Tyhle pochoutky můžete zobat o Vánocích, nepřiberete

Vánoce skýtají obrovskou hrozbu! Všude na vás číhá nebezpečí v podobě cukroví, štol, oříšků, svařáku a jiných pochutin. Odolávat je složité, to si nebudeme lhát. Čím to vyvážit, abyste o svátcích zbytečně nepřibrali?

Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale pro někoho je tento čas také lehká forma obžerství. A jako každý rok si budete dávat na Nový rok předsevzetí, že nabraná kila musejí do léta dolů. Ale co kdybyste je nemuseli vůbec nabrat? Jde to vůbec? Když se budete ládovat potravinami, které jsou zmíněné v článku, nepřiberete ani deko. Až budete mít plné bříško, můžete s klidem zasednout před vánoční cukroví, protože na něj určitě mít chuť už nebudete.

Ale jak se říká: „Všeho s mírou!“

Jakých potravin se nemusíte bát

Jablko - ideální svačina mezi hlavními jídly, která vám dodá vitamíny, antioxidanty a vlákninu.

Mrkev - mrkev má plno výhod. Má nízký glykemický index, ve 100 g je pouze 41 kalorií a zlepší se vám zrak

Pomeranč - pomerančem doplníte vitamíny a do těla dostane jen 47 kalorií na 100 g pomeranče.

Červená řepa – velmi hodnotná zelenina, která se dá připravit na mnoho způsobů. Co takové carpaccio s kozím sýrem? Mňam!

Červená řepa s kozím sýrem je pohlazení všech chuťových buněk. Zdroj: shutterstock

Okurka – asi nejznámější nízkokalorická zelenina na světě. Obsahuje směšných 16 kcal na 100 g.

Květák – mnoho z nás si nejprve představí smažený, ale na něj zapomeňte. Karfiolem posílíte svou imunitu a podpoříte trávení.

Vejce – nebojte si připravit vejce k snídani, protože jedno vajíčko má jen 87 kcal, což není mnoho a po ránu vám dodá elán.

Batáty – skoro neuvěřitelný je fakt, že mají méně kalorií než obyčejné brambory, a sice 86 kcal na 100 g.

Nejlepší pečený celer

Tento druh kořenové zeleniny není příliš kalorický, jen 16 na 100 g. Celer odolává vysokým teplotám a vařením nepřichází o důležité živiny. Připravte si například nejlepší pečený celer pod sluncem.

Co budete potřebovat: celer, stroužek nasekaného česneku, sójovou omáčku, 2 lžíce olivového oleje, lžičku sušeného tymiánu, lžičku drceného kmínu, sůl a pepř

Jak na to: oloupejte celer a nakrájejte ho na kostičky. Na pánvi zahřejte olej, krátce na něm osmahněte tymián a česnek, přidejte celer, osolte, okmínujte a zakryjte poklicí. Směsi dejte asi 20 minut času, než celer změkne. Po požadované době dochuťte pepřem a sójovou omáčkou.

Strouhanou celerovou bulvu můžete použít za syrova do salátů Zdroj: Shutterstock.com / marekuliasz

Zelí

Obsahuje řadu vitamínů a vlákninu, které není jen zanedbatelné množství, proto skvěle stimuluje pohyb střev a podporuje vyprazdňování. Co takhle zelné placky? Jsou rychlé a snadné!

Ingredience: hlávka zelí, 80 g celozrnné špaldové hladké mouky, 4 vejce, sůl, pepř, dva stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, lžička sušené majoránky

Postup přípravy: zelí nakrájejte na nudličky a poduste do poloměkka. Rozmixujte spolu s vejci, poté přidejte mouku, pepř, sůl, majoránku a utřené stroužky česneku. Z těsta vytvarujte placičky a na pánvi opečte na olivovém oleji z obou stran, přičemž na jedné straně pečte cca 4 minuty.

Zelí patří k vynikajícím zdrojům vitamínů a kalorií obsahuje pomálu. Zdroj: areeya_ann / Shutterstock.com

