Hustá krev je nebezpečná: Bylinky na její ředění vám rostou na zahradě

Také jste se někdy lekli, až vám ztuhla krev v žilách? Jistě, to se jen tak říká, ale faktem je, že správná hustota krve je nesmírně důležitá a v některých případech může skutečně dojít k jejímu zhoustnutí. Proč se to stává a jak tomu předcházet, případně jak takový stav řešit? Na tyto otázky umí odpovědět sama příroda a my bychom se měli naučit jí naslouchat.

Krev musí mít ideální hustotu, aby mohla správně plnit svoji funkci v těle, tedy roznášet i do těch nejvzdálenějších částí kyslík a živiny. Ani málo, ani moc. Jenomže různé faktory na tuto její vlastnost působí, a tak bychom jim měli věnovat pozornost. Proč může krev zhoustnout? Jako první nás samozřejmě napadne nedostatek tekutin. A ano, to je pravda. Když se k tomu navíc přidá obliba v pití kávy nebo alkoholu, tedy močopudných tekutin, máme zaděláno na problém. Místo dalšího hrnku kávy proto raději vypijte sklenici čisté vody. Pít musíme hlavně při větší fyzické zátěži, ve stresových situacích nebo také při výstupu do větších výšek, třeba při horských túrách. Je logické, že se musíme napít také v parném dni, kdy se hodně potíme.

Krev neproudí

Může se stát, že se při vyšetření ukáže, že je krev přece jen hustší, než je optimální stav. To se ostatně brzy projeví na permanentní únavě, větším počtu modřin, vyšším tlaku nebo závratích. Proč? Krev neproudí dostatečně snadno, tělo nedostává dostatek kyslíku a začne se vlastně tak trochu dusit. Nejde o žádný zanedbatelný problém. Hustší krev má tendenci rychleji a snáze se srážet a taková sraženina potom může způsobit těžké zdravotní problémy a v tom nejhorším případě třeba smrt zaviněnou mrtvicí nebo infarktem.

Pomohou bylinky

Co dělat, když už sklenice vody prostě nestačí? Na řadu samozřejmě přichází léky na ředění krve, ale ke slovu se může dostat také přírodní lékárna s nepřeberným množstvím nabízených možností. Často si to ani neuvědomujeme, ale pomoci mohou bylinky, do kterých bychom to možná ani neřekli. Stačí se vypravit na zahrádku a jistě si jich přinesete celou náruč.

Účinná máta

Jednou z výborných pomocnic v boji proti houstnutí krve je máta peprná. Ta kromě pomoci v tomto problému, který řeší díky salicylátům, jež obsahuje a které pomáhají dosáhnout optimální viskozity krve, příznivě působí také na zažívání. Není ale jediná, takových rostlinek najdeme kolem sebe víc než dost.

Česnek na zředění

Co třeba takový česnek? Máme ho rádi, jídlu přidá na přitažlivosti – a pomůže proti zahušťování krve. Mimo to má ale na tělo, podobně jako již zmiňovaná máta peprná, mnoho dalších pozitivních účinků. O česneku nepříklad víme, že jde o velmi silné přírodní antibiotikum, působí při léčbě zánětů v těle nebo že zvyšuje hladinu “dobrého” cholesterolu. K tomu všemu je víc než dobře využitelný jak v teplé, tak i ve studené kuchyni. Takže neváhejte a zasaďte si česnek, ať ho příští rok máte dost.

Koření z kuchyně

Z koření, které běžně používáme, se můžeme při nutném ředění krve spolehnout jak na klasickou papriku, tak i na oregano, jež navíc umí pomáhat diabetikům, stejně jako na kajenský pepř. Kdo si není jistý, tak v případě kajenského pepře nejde o pepř v pravém slova smyslu, ale o chilli papričky, jejichž účinek je skryt v oné pálivé látce, tedy v kapsaicinu. Tato látka udržuje krevní řečiště v dobrém stavu a tím snižuje riziko sraženin.

Zázračný zázvor

Možná nám tady stále ještě jedna rostlina chybí. Jistě, je to bezmála zázračný zázvor, který ovlivňuje mnoho pochodů v těle, včetně hustoty krve. Můžeme si ho pořídit buď čerstvý, což je samozřejmě nejlepší volba, ale pro toho, kdo si není jistý, že by jeho kořen zkonzumoval celý, je tady ještě varianta sušená. Obě formy budou účinné a tělo za jejich přísun jen poděkuje.

Další z přírody

Kromě zmiňovaných bylinek a koření můžeme na ředění krve s úspěchem využít také účinky lékořice, skořice, kurkumy nebo kari, ale i mnohých dalších. Jen je potřeba se vždy pro jistotu poradit s lékařem. Přírodní lékárna může být dobrým pomocníkem, ale o odborný názor bychom se neměli nechat připravit.

