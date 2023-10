Chcete být stále bystří a „v obraze“? Dbejte o svůj mozek a nenechte ho zahálet! A hlavně ho zbytečně nepoškozujte. Kromě jiného záleží na tom, co jíte. Které potraviny škodí mozku a je lepší se jim vyhýbat?

Mozek je pro člověka nepostradatelný orgán, který tvoří nejdůležitější součást centrálního nervového systému a řídí naprosto všechny procesy, které se v našem organismu odehrávají. Proto bychom ho měli udržovat neustále v dobré kondici. A důležitou roli při tom hraje i naše strava, a tudíž volba potravin, které požíváme. Ty, které mozku nesvědčí, zpravidla neprospívají ani našemu srdci a obecně celému organismu. O které se konkrétně jedná?

Chcete znát látky a potraviny pro lepší funkci mozku a paměti? Podívejte se na video na YouTube kanálu Check InCzech:

Zdroj: Youtube

Některé potraviny mozek miluje

Vzhledem k vymoženostem dnešní moderní doby máme vždy na výběr, co opravdu jíme. Je vždy na vás, co konkrétního si do svého osobního jídelníčku zařadíte. Pokud však chcete podpořit funkci svého mozku, tak ho kromě stálého posilování studiem čehokoliv dopujte potravinami, které podpoří jeho zdraví. Díky svým obsaženým látkám dokonale podporují mozkové funkce, protože ovlivňují jeho dobré prokrvení. Ovšem existují i potraviny, které váš mozek můžou ochromit. Které to jsou a měli byste je ze svého jídelníčku úplně vyřadit?

close info shutterstock.com zoom_in Vyhněte se tučným jídlům a polotovarům.

Margarín vás otupí

Pokud chcete být stále bystří, vynechte ve svém „meníčku“ tučné potraviny. Konzumace tučných potravin totiž snižuje tvorbu nových neuronů. Ve výsledku je to častou příčinou k výskytu neurodegenerativních chorob jako je Alzheimer. Vyřaďte proto margarín nebo smažená jídla, obsahují totiž trans nenasycené mastné kyseliny, které jsou nesmírně škodlivé nejen pro mozek, ale i pro celý organismus.

Uzeniny zhoršují cholesterol

Stejně tak nejsou pro dobrou kondici mozku dobré uzeniny. Nejenže jsou plné náhražek a chemických přísad, ale jsou i plné nezdravého tuku. Pokud je budete konzumovat často, nedivte se, že váš cholesterol nebude v normě. Bohužel pak často hrozí riziko trombózy a sníženého průtoku krve. Tělesné orgány pak nejsou dostatečně prokrvené.

Kupované hotovky a fast food nás pomalu zabíjejí

Jestli chcete, aby váš mozek hbitě fungoval až do stáří, vyhněte se také polotovarům a všem rychlým občerstvením s na první pohled lákavou nabídkou. Zpravidla se jedná o průmyslově zpracované potraviny nebo zmražené polotovary, které jsou plné konzervantů, přidaných látek a tuků. Místo aby mozek podporovaly, tak způsobují bolesti hlavy a jsou častou příčinou špatné funkce mozku. Vsaďte raději na domácí zdravou stravu!

close info Profimedia zoom_in Pravidelné požívání alkoholu v nezřízených dávkách váš mozek může doslova ochromit.

Alkohol jen příležitostně

Pravidelné požívání alkoholu v neřízených dávkách váš mozek může doslova ochromit. Nejenže snižuje množství zdravých neuronů, ale také je poškozuje. Zároveň má silné diuretické účinky a dehydratuje organismus. Pokud si dopřejete večírek s větší mírou alkoholu, může velice snadno tělo zareagovat totální amnézií.

Zdroje: www.m.banana-socks.cz, www.superionherbs.cz, www.refresher.cz