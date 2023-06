Drahá omlazující séra nekupujte, smíchejte si je z potravin, které máte už doma

Chcete mít co nejdéle hladkou, svěží a zářící pokožku? Nemusíte utrácet za drahé kosmetické přípravky, použijte běžné potraviny, které máte jistě doma. Některé z nich mají na pleť velice blahodárné účinky.

Pokud chcete udržet vaši pleť co nejdéle v kondici, je důležité se o ni pravidelně starat. Nejenže byste ji měli každodenně čistit a vyživovat, ale vše se odvíjí také od vaší životosprávy, jídelníčku a dostatečného pohybu.

K péči o své tělo však nemusíte používat jen kosmetické výrobky, které získáte v drogeriích a lékárnách. Můžete si vyrobit podle ověřených receptů i své vlastní. Nejenže ušetříte spousty peněz, ale v mnoha případech jsou tyto přírodní prostředky mnohem účinnější.

Pojďte zkusit masku z lněných semínek. Nejenže napíná pokožku, ale odstraňuje i jemné vrásky a zabraňuje jejich předčasné tvorbě.

Jak si udělat pleťovou masku silnější než botox? podívejte se v následujícím videu:

Pleťová maska proti stárnutí

Do menšího hrnce vložte 2 polévkové lžíce lněných semínek, zalijte je hrnkem vody, pak postupně přiveďte k varu a na mírném stupni vařte zhruba 15 minut. Jakmile začne houstnout a bělat pěna, hrnec se semínky z plotýnky stáhněte. Pak nechte odvar lehce vychladnout a následně jej sceďte přes plátýnko nebo husté sítko do čisté nádoby. Vařená semínka řádně z plátýnka vymačkejte do čisté misky. Získáte tak v podstatě jakési želé, tedy semínkový extrakt. Gel přelijte do malých sterilizovaných uzavíratelných skelniček a uchovávejte nejlépe v lednici.

Do menšího hrnce vložte 2 polévkové lžíce lněných semínek, zalijte je hrnkem vody a přiveďte k varu. Zdroj: YouTube

Jak extrakt využít

Do misky vložte 2 polévkové lžíce gelu ze lněných semínek, přidejte 1 polévkovou lžíci přírodního bílého jogurtu a 1 polévkovou lžíci rýžové mouky. Veškeré ingredience řádně vymíchejte, aby vám vznikla naprosto hladká hmota. Následně přidejte do směsi ještě 1 polévkovou lžíci kokosového oleje a ještě jednou vše pečlivě promíchejte.

Masku pak naneste na očištěnou pokožku a nechte 30 minut působit. Pak opláchněte teplou vodou a lehce vysušte jemným suchým ručníkem. Pokud chcete dosáhnout rychlých výsledků, aplikujte výživnou masku alespoň třikrát týdně.

Zbylá semínka jako perfektní peeling

Vymačkaná semínka nevyhazujte! Mohou vám ještě posloužit jako dokonalý a výživný peeling. Využít jej můžete nejen na obličej a dekolt, ale i na pokožku rukou či dalších partií těla. Naneste ho na inkriminovaná místa na asi půl hodiny, nechte působit a pak s nimi pokožku promasírujte. Následně semínka odeberte a místa omyjte teplou vodou. Budete překvapeny, jak bude pokožka hebká a hladká.

Lněná semínka a zdraví

Tato drobná semínka jsou plná zdraví, protože obsahují mnoho užitečných látek. A nejen takové, které zpomalují stárnutí. Lněné semínko obsahuje živiny, které podpoří nejen hydrataci naší pokožky, ale poradí si i s mnoha nečistotami. Obsahuje zinek, který pomáhá na mnohé kožní problémy a akné.

Zároveň jsou lněná semínka plná omega-3 a omega-6 mastných kyselin, které pleť vypínají. Jsou také výborným zdrojem tzv. vitamínů mládí, tedy C a E. Díky lněnému semínku bude vaše pokožka mnohem zářivější a zcela jistě budete vypadat mladší.

Lněné semínko vám nahradí drahá séra na pleť. Zdroj: YouTube

Jogurt

Jogurt snižuje tvorbu kožních záhybů, jemných vrásek a dokonale vyhlazuje. Vybělí pokožku a zbaví vás tak nevzhledných tmavých skvrn. Výborně redukuje známky stárnutí a dokonale hydratuje pleť.

Bílá rýže

Podporuje tvorbu nových buněk, čímž účinně zpomaluje proces jejího předčasného stárnutí. Rýže zároveň výborně stimuluje tvorbu kolagenu a celkově tak zlepšuje elasticitu pokožky. Stejně tak ji velmi kvalitně hydratuje.

Kokosový olej

Je další ingredience, která dokonale zabraňuje předčasné tvorbě vrásek a zbytečnému vysušování pokožky. A to jak zevně, tak i vnitřně! Kokosový olej kůži nádherně zvláční a udržuje ji pružnou. Hodí se i jako masážní prostředek, který má příjemnou vůni. V oleji je přítomno velké množství antioxidantů, které bojují proti volným radikálům, čímž účinně předchází stárnutí kůže.

Zdroje: www.pestujme.cz, www.stylecraze.com, www.zeny.e15.cz