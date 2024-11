Odstraňujete tyto bílé nitě z banánů? Konečně víme, k čemu jsou a jestli se dají jíst

Kateřina Jelínková 22. 11. 2024 clock 3 minuty video

Lahodná sladká chuť, vitamíny, minerály a rozličné možnosti využití - to všechno jsou banány. Také jste už ale někdy přemýšleli, co s bílými provázky, které se někdy odloupnou i se slupkou a jindy zůstanou na banánu? Jíst či nejíst - to je otázka, na kterou odpoví následující řádky.

Banány jsou, jak velmi dobře víme, bohatým zdrojem vitamínů skupiny B, ale také vitamínu C a dalších. Najdeme v nich také pro tělo důležitou kyselinu listovou a minerály, jako je železo, draslík nebo třeba hořčík. To vše v chutném zdravém balení, vhodném i pro podávání při většině diet. Co tedy víc chtít? Někteří lidé by uvítali, kdyby na dužině banánu nebyly bílé “provázky” s nimiž si nevědí rady. Žádný velký problém to ale není. Podívejte se na více informací ve videu od Mashed na youtube: Zdroj: Youtube Proč tam vůbec jsou? Pokud bychom se chtěli pídit po původu a důvodu těchto útvarů, pak bychom si mohli povídat o floémových vláknech, které jsou pro banán důležité kvůli zásobování plodů živinami. Jednoduše řečeno - lidské tělo potřebuje síť tepen, žil a vlásečnic, které přinášejí do každé jeho části důležité živiny a kyslík, v banánu pak podobnou funkci zastávají právě tyto otravné bílé provázky. Jíst, nebo vyhodit? Nyní se dostáváme k základní otázce, zda je máme raději sníst, nebo bude lepší je vyhodit spolu se slupkou. Z nejrůznějších výzkumů (a dokonce i laickým zhodnocením na základě jejich funkce) je zřejmé, že floémové svazky obsahují stejné tělu prospěšné látky jako zbytek banánu, a to dokonce ve vyšší koncentraci. Navíc vláknina se vždycky hodí. close info Steve Buissinne z Pixabay.com zoom_in Bílé provázky na banánu nevadí - naopak mohou pomoci. Prozradí hodně o zralosti Je tedy zřejmé, že si s těmito provázky vůbec nemusíme dělat těžkou hlavu. Navíc je můžeme použít jako spolehlivý indikátor zralosti banánu. Jakmile se totiž při loupání slupky odlupují také floémová vlákna, buďte si jisti, že je ovoce připraveno ke konzumaci v té nejlepší zralosti. Pokud ale máte pocit, že je ke zbytku dužiny někdo dobře přilepil, bude lepší s dalšími kusy ještě pár dní počkat, než dozrají. Nevyhazujte ani slupky Zmínili jsme, že někteří lidé tyto cévní svazky vyhazují spolu se slupkou. Můžeme se ale ještě zastavit nejen u prospěšnosti bílých provázků, ale také u možného využití samotných slupek. Ty lze totiž velmi výhodně využít pro vyživení pokožky. Stačí si vnitřní stranou banánové slupky potřít obličej, nechat několik minut působit a poté dobře umýt. Vitamíny a minerály, které jsou zde přítomné, odvedou spoustu dobré práce. Banán nám tak pomůže jak při úpravě trávení nebo v dodávce živin, tak i pro zachování mladistvěji vypadajícího zevnějšku. Související články close Zdraví Večer do oloupaného banánu zapíchejte hřebíček. Ráno si poděkujete video close Vaření a recepty Vezměte banán a ovesné vločky, smíchejte a upečte dokonalé sušenky video Banánová maska oživí vaše vlasy A nakonec je tady ještě jedna bonusová banánová rada pro ty z nás, kteří se snaží co nejlépe pečovat o svoje vlasy. I pro ty je totiž toto ovoce doslova poslem z nebes. Bude přitom stačit rozmixovat jeden zralý banán, doplnit ho nejlépe olivovým olejem (asi dvěma lžícemi), trochou medu a jogurtu. Vše znovu promixujte a použijte jako přírodní výživnou masku na vlasy. Žádná floémová vlákna přitom řešit nemusíte, mixér se o ně postará za vás. Vlasy vám za takovou posilující kúru určitě poděkují. Zdroje: www.huffpost.com, www.mashed.com, www.foodandwine.com

