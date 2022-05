Čaj z bobkového listu je úžasný lék. Snižuje cukr v krvi, léči játra a dnu

Bobkový list se běžně používá při vaření k dochucování mnoha pokrmů. Ovšem typické zelené lístky v sobě skrývají i mnohé léčebné účinky, které vás možná velmi příjemně překvapí. Stačí si uvařit lahodný čaj a popíjet.

Bobkový list je symbol vítězství a jedno z nejzajímavějších koření ve vaší kuchyni. Jeho moc uznávali už římští císaři, kteří si vavřínovým věncem dekorovali hlavy a vyznamenávali jím i slavné vojevůdce, atlety či umělce. Staří Řekové ho velmi uctívali a považovali ho za rostlinu boha Apollona, který měl na každé podobizně kolem hlavy ovinutý věnec z vavřínových listů. Vavřín nosili jako symbol své vznešenosti významní lidé, jako třeba Julius Caesar. Bobkové listy jsou vlastně listy vavřínu pravého neboli ušlechtilého (Lauruss Nobillis), které původně pochází z Malé Asie. V současné době se pěstuje v celém Středomoří, kde se kromě známých listů využívají i bobulovité plody, ze kterých se lisuje olej.

Staří Řekové vavřín velmi uctívali a považovali ho za rostlinu boha Apollona, který měl na každé podobizně kolem hlavy ovinutý věnec z vavřínových listů. Zdroj: shutterstock.com

Vavřín je honosný strom

Vavřín pravý (Laurus nobilis) je velký teplomilný strom dorůstající až do výšky 15 metrů. Vyžaduje dostatek slunce a tepla. Jeho úzce eliptické tmavě zelené listy jsou tak 5 až 10 cm dlouhé, na okraji zvlněné a lesklé. Tento stálezelený vonící keř tvoří hustě olistěnou kuželovitou korunu a drobné pravidelné květy v okolíkových květenstvích, které od března kvetou v bílé, žluté nebo modročervené barvě. Plodem je peckovice - leskle černá bobule. V našich podmínkách se pěstuje jako kbelíková rostlina.

Co všechno bobkový list umí?

Ačkoli je bobkový list známý především jako specifické koření, má zároveň i velmi zajímavé léčivé účinky, pro které byl využíván již v dávných staletích. Obsahuje totiž účinné látky jako bílkoviny, vlákninu, silice, hořčiny, glykosidy, třísloviny, vitamíny (A, B, C či kyselinu listovou) a mnohé minerální látky (např. vápník, selen, měď, zinek, železo, hořčík, fosfor nebo draslík). Díky tomu skvěle podporuje trávení, zvyšuje chuť k jídlu a můžete jej vyzkoušet i jako mírné sedativum. Zároveň působí antisepticky i dezinfekčně.

Velice příznivý vliv má bobkový list na zdraví všech s diabetem 2. typu, kteří by jej měli zařazovat do jídelníčku pravidelně. Dokáže totiž báječně snižovat hladinu krevního cukru. Velkou úlevu přináší i při revmatických bolestech a artritidě, při bolestech kloubů, kříže, kostí a sedacího nervu, protože právě tato bylina se podílí na odstraňování usazenin a solí kyseliny močové z kloubů i tkání celého těla. Pozitivně působí i na močový měchýř a játra. Obtěžuje vás dna, otoky či migrény? Tak to vám bobkový list také pomůže. Kromě toho výborně zbystřuje paměť, prohlubuje myšlení, zlepšuje soustředění, podporuje jasnozřivost, chrání zdraví, pročišťuje organismus a navozuje klidný spánek, když si dáte pár listů pod polštář. V určitých případech působí dokonce jako protijed.

Vavřín tvoří hustě olistěnou kuželovitou korunu a drobné pravidelné květy v okolíkových květenstvích, které od března kvetou v bílé, žluté nebo modročervené barvě. Zdroj: Shutterstock

Co potřebujete na čaj

4 až 5 sušených nebo čerstvých bobkových listů

1 tyčinku skořice nebo 1 lžičku mleté skořice

1 l vody

med

Povařte připravené bobkové listy společně se skořicí ve vroucí vodě po dobu asi tak 20 minut. Poté přeceďte a dochuťte medem. V případě, že řešíte například bolavé klouby, pijte čaj alespoň tři dny po sobě. Jestliže trpíte chronickými bolestmi, protáhněte dobu užívání na celých pět dní. Vždy byste si měli dát alespoň týdenní pauzu a pak je možné kúru opakovat.

Rada na závěr: Stejně jako u všech léků, potravinových doplňků a bylin, se před zahájením užívání vždy poraďte se svým lékařem.

