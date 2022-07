Čaj z bobkového listu: Proč byste ho měli pít před každou dlouhou cestou

Bobkový list má snad každý z nás v kořence. Používá se k dochucení polévek či omáček. Málokdo ale ví, že tohle koření má i výborné léčivé účinky. Jaké?

Bobkový list má mírně nahořklou chuť s nádechem citrusů. Vůní připomíná oregano nebo tymián. Kuchaři tenhle sušený lístek používají k dochucení marinád, pikantních masových pokrmů, rybích specialit, těstovinových omáček či dokonce i sladkých nákypů. Výborný je i jako přísada do nakládané zeleniny, červené řepy, hub či fazolí…

Toto koření však můžete využít i jako přírodní lékárničku. Podle vědeckých studií má bobkový list antiseptické, protizánětlivé a dezinfekční účinky. Obsahuje látku eukalyptol, která uvolňuje dýchací cesty a pomáhá při respiračních onemocněních. Díky mírným sedativním účinkům také přináší klid nespavcům a lidem, kteří bojují s bolestmi hlavy či depresemi.

Bobkový list okoření jídlo, ale pomůže i při nachlazení melancholii. Zdroj: Profimedia

Přírodní léky za „babku“

Z koření můžete vyrobit různé léčivé přípravky, například olej, mast, čaj nebo inhalační kúru. Příprava těchto preparátů je snadná a pořizovací náklady minimální. Využijte toho a vytvořte si přírodní léky, které vám uleví při různých obtížích.

Olej s bokovým listem

V čem vám pomůže:

Uleví vám při revmatických bolestech. Stačí, když jím potřete postižená místa a budete se cítit jako v sedmém nebi.

Připravte si:

50 g bobkového listu, 70% líh, ½ l kvalitního olivového oleje

Postup přípravy:

Do zavařovací sklenice vložte bobkový list. Zalijte ho 70% lihem a nechte celý den louhovat. Poté do směsi přidejte ½ litru olivového oleje a vše zahřívejte ve vodní lázni 5 až 6 hodin. Hotový olej přefiltrujte přes plátýnko, nadávkujte do sklenic a zavíčkujte.

Olej z bobkového listu je přírodním lékem proti revmatismu. Zdroj: Profimedia

Voňavý čaj

V čem vám pomůže:

Prospěšný je zejména pro diabetiky, protože snižuje krevní cukr. Čaj uleví i lidem trpícím dnou či revmatickými bolestmi. Patříte mezi ně?

Připravte si:

1 lžičku nasekaných bobkových listů, 3 dl vody

Postup přípravy:

Nasekané bobkové listy přelijte vroucí vodou a nechte 15 minut louhovat. Nakonec čaj zceďte a popíjejte. Vaše léčebná kúra by měla trvat nanejvýš 3 týdny.

Voňavý čaj je ideální volbou pro diabetiky. Zdroj: Profimedia

Inhalační kúra

V čem vám pomůže:

Uvolní hleny a bude se vám lépe dýchat. Využijte ji při „mokrém“ kašli, rýmě či nachlazení.

Připravte si:

4 lžíce bobkového listu a 0,5 l vroucí vody

Postup přípravy:

Koření přelijte horkou vodou a nechte 10 minut louhovat. Poté si přehoďte přes hlavu větší ručník a 5 minut vdechujte voňavou páru. Kúru opakujte 1 – 2 x denně po dobu 3 dnů.

Inhalace z bobkového listu pomáhá při respiračním onemocnění. Zdroj: Profimedia

Léčivá mast z bobkového listu

V čem vám pomůže:

Uleví vám při revmatismu, ale zabere také při migrénách či zánětech močového měchýře.

Připravte si:

150 g kokosového oleje, 2 lžíce drcených bobkových listů, 1 lžičku lihu

Postup přípravy:

Kokosový olej zahřejte a přisypte do něj bobkový list. Směs zahřívejte tři minuty, poté ji odstavte a nechte 6 hodin odpočívat. Poté mast opět zahřejte, smíchejte s lihem a vše pořádně vyšlehejte ručním šlehačem. Přípravek skladujte v lednici. Vydrží vám 60 dní.

Mast vám uleví při revmatismu. Zdroj: Profimedia

Čaj z bobkového listu a cestování

Při dlouhých cestách autobusem nebo letadlem, kdy jste nuceni po dlouhou dobu sedět, vám bobkový list může pomoci zamezit případnému vzniku krevních sraženin (embolie). Ředí totiž mírně krev a je dobrou prevencí embolie a mozkové mrtvice. Navíc podporuje odstraňování nadbytečné vody z těla, zklidňuje nervový systém a zároveň i prokrvuje končetiny (používá se proti pocitům studených nohou a rukou).

V čem vám bobkový list ještě pomůže:

Extrakty z bobkového listu jsou prevencí proti rakovině prsu a tlustého střeva.

Olej z bobkového listu zabraňuje vzniku plísní. Navíc podporuje hojení ran.

Bobkový list podporuje očistu těla od jedů a toxinů.

Napomáhá lepšímu „spalování“.

Snižuje nadýmání.

Pozor!

Pokud užíváte léky na ředění krve, vždy konzultujte užívání čaje z vavřínu se svým lékařem!

Zdroje: www.styl.instory.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, recept1.cz