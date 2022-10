Co se stane s vaším tělem, když budete denně pít čaj z bobkového listu. Zázrak

Chcete se dozvědět několik zajímavostí o bobkovém listu čili listech vavřínu vznešeného. Není to jen oblíbené koření. Naučte se jen používat a vyzrajete třeba na kašel.

Bobkový list není jen voňavé koření

Bobkový list jako řada jiných koření není jen zajímavý svým aroma či chutí. Je to také léčivka, která se našla cestu do domácností také kvůli pozitivním účinkům na trávení, ale to rozhodně není vše. Bobkový list má podle vědců mírně sedativní a antiseptické účinky, zklidňuje a protizánětlivě působí například při kašli a nachlazení, nicméně zevní aplikace napomáhá také hojení ran.

Vzhledem k tomu, že užívání čaje také snižuje hladinu krevních cukrů, bobkový list je významným doplňkem léčby při diabetu, nicméně je středem zájmu také z jiných důvodů.

Co vyléčí čaj z bobkového listu?

Zkoumá se také pro možný pozitivní vliv na paměť, ale také pro své protirakovinné účinky, které zatím nejsou prokázány, nicméně předběžné výsledy naznačují, že má bobkový list v tomto směru jistý potenciál. Konkrétně se tímto tématem zaobírala studie publikovaná v časopise Nutrients ze září roku 2019 a jiná už o několik let dříve v Nutrients and Cancer v roce 2013.

Bobkový list je známé a oblíbené koření, bez kterého si nejde představit ani klasickou svíčkovou, ani nakládané okurky či divočinu. Zdroj: shutterstock.com

Jak připravit čaj z bobkového listu?

Bobkový list proto rozhodně používejte k přípravě mas či polévek, tak jak jste zvyklí, ale můžete si z něho také připravit čaj. Aroma je velmi výrazné a nemusí každému vyhovovat, nicméně není nutné dělat čaj silný. Obvykle se na přípravu jednoho šálku doporučuje zalít dva listy vroucí vodou a nechat louhovat alespoň 5 minut. Takový čaj je možné pít až třikrát denně, ale jak už bylo řečeno, udělejte si klidně slabší, pokud je pro vás vůně a chuť bobkového listu příliš silná.

Obvykle se na přípravu jednoho šálku čaje doporučuje zalít dva listy bobkového listu vroucí vodou a nechat louhovat alespoň 5 minut. Zdroj: shutterstock.com

Příprava čaje má jen samá pozitiva. Bobkový list už má většina z nás doma, je běžně dostupný a nepatří k drahým exotickým druhům koření. Bez cukru či jiných sladidel je to nápoj vodný právě pro cukrovkáře. Pokud chcete použít čaj jako prevenci bolesti v krku a nachlazení u dětí, přidejte raději lžičku medu než cukr, i když i sirup z bobkového listu je vyhlášený a po generace byl domácím léčebným prostředkem právě sladký karamelizovaný cukr s citronem a bobkovými lístky.