Na odstranění přebytečné soli z těla zázračně pomáhá čaj z běžného koření

Není to jen voňavé kuchyňské koření, jedná se zároveň o bylinu s mnoha léčivými účinky. Kromě odstranění nadměrného množství soli z těla vám uleví i od nepříjemných bolestí. O jakém běžném koření je řeč?

Většina z nás zná bobkový list neboli vavřín jako dochucovadlo svíčkové nebo například oblíbené kulajdy. Málokdo však ví o jeho zajímavých léčivých účincích.

S čím vším vám čaj z bobkového listu pomůže? Podívejte se na následující video:

Nadměrné hodnoty soli v těle

To, že se to nemá se solením přehánět, je obecně známá věc. Pokud zkonzumujete více jak 5 gramů soli za jeden den, jedná se o nadměrné množství, které se jistě časem odrazí na vašem zdraví. Smrtelná dávka pro člověka je 150 až 180 gramů.

Následky vysokých hodnot soli

Pokud se lidském organismu vyskytuje zvýšené množství soli dlouhodobě, tak dochází k nebezpečnému zvýšení krevního tlaku, k přetížení srdce a jeho následnému poškození. Vzhledem k tomu, že sůl zadržuje vodu, postupně se tak zvyšuje v těle objem tekutiny a jsou nadměrně zatíženy i ledviny. Jestliže se těmto zdravotním nesnázím chcete vyhnout, v první řadě omezte nadměrnou konzumaci soli a zároveň si občas dopřejte léčivou kúru s bobkovým listem.

Listy bobkového listu jsou plné významných látek, které pozitivně ovlivňují naše zdraví. Zdroj: Shutterstock

Bobkový list neboli vavřín vznešený

Tento teplomilný strom pochází pravděpodobně z oblastí Malé Asie. Nejvíce je i v současnosti rozšířený v oblasti Středomoří. Vavřín byl značně uznáván už starými Řeky, kteří jej považovali za rostlinu boha Apollona, a proto měly jeho podobizny vždy kolem hlavy ovinutý věnec z vavřínových listů. Vlastně byl symbolem všech významných osobností tehdejší doby.

Bobkový list jako léčivo

Listy bobkového listu jsou plné významných látek, které pozitivně ovlivňují naše zdraví. Jsou bohatým zdrojem alkaloidů, hořčinů a silic, glykosidů, tříslovin, významných bílkovin a také prospěšné vlákniny. Stejně tak jsou zastoupené vitamíny A, B, C, kyselina listová a minerály jako zinek, selen, měď, vápník, železo, hořčík a draslík.

Očistěte si tělo čajem z bobkového listu

Bobkový list využijte v případě potřeby vyčištění kloubů a těla od usazenin a solí kyseliny močové. Léčebná kúra vyplaví sůl a díky tomu se zbavíte nepříjemné bolesti a únavy kloubů. Z tohoto důvodu je vavřínový list perfektním lékem proti dně a při bolestech v kostech. Proceduru si však udělejte až po dokonalé očistě střev, aby se místo usazenin v kloubech nerozpouštěly pouze jedovaté látky ve střevech. Po absolvování kúry může dojít k vylučování růžové moči, což je znamením toho, že se soli z těla vylučují.

Odvar nechte nejlépe přes noc vylouhovat a druhý den jej řádně přeceďte. Zdroj: Shutterstock

Jak si léčivý čaj vyrobit

Do 300 ml vody vložte 5 g bobkového listu a nechte vařit zhruba 5 až 10 minut. Odvar nechte nejlépe přes noc vylouhovat a druhý den jej řádně přeceďte. Následně čaj popíjejte během celého dne, nejdéle však do 20 hodin. Můžete ho pít studený nebo si ho ohřát, to je jen na vás.

Stejnou kúru zopakujte po třech dnech, pak následuje týdenní pauza a ještě jednou očistu zopakujte. Celou léčebnou metodu proveďte zhruba za tři měsíce znovu.

