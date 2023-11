Spousta lidí se neumí správně postarat o své vlasy, a proto je má velmi často poškozené. Negativní následky však na ně může mít také stres, genetika nebo nedostatek živin. Vraťte svým vlasům ztracený lesk, pevnost a hustotu za pomoci obyčejného kuchyňského koření. Je to snadné!

Špatný stav vlasů nepůsobí na celkový vzhled vůbec dobře a mnohdy může opticky zvyšovat i váš věk. Existuje však jednoduché a přírodní řešení, které vám pomůže mít opět překrásné vlasy. Stačí zajít do kuchyně a připravit si čaj z listů vavřínu vznešeného neboli z bobkových listů. Tento odvar předčí i drahé chemické přípravky!

Ve videu na YouTube, na kanálu Bylinkopedie se můžete dozvědět o dalších pozitivních účincích bobkového listu na lidské zdraví:

Prospěšné látky bobkového listu

Bobkový list nejčastěji používáme při přípravě jídel, aby jim dodal svou typickou chuť. Věděli jste ale, že toto koření má mimo jiné vysoké množství zdraví prospěšných látek? Je bohatý hlavně na vitaminy B a C, antioxidanty a minerály, především na vápník, hořčík a draslík. Proč jsou právě tyto látky důležité pro naše vlasy?

Vypadávání a lámání vlasů signalizuje jejich špatnou výživu.

Pozitivní účinky na vlasy

Vitaminy a minerály v bobkovém listu posilují vlasy a dodávají jim pružnost, čímž řeší velmi častý problém s lámáním vlasů. Zároveň podporují jejich růst, což se krásně projeví na celkové hustotě. Bobkový list má také antimikrobiální vlastnosti, které účinně bojují s lupy, jelikož snižují svědění a záněty na pokožce hlavy.

Zpomalení vzniku šedin

Obsažené antioxidanty v bobkovém listu hrají velmi důležitou roli zejména u vlasů lidí ve vyšším věku. Pozitivně působí na proces šednutí, který dokážou zpomalit. Antioxidanty totiž chrání vlasy před volnými radikály, jež mají na svědomí poškození buněk, které produkují pigment. Tyto oslabené buňky pak nevykonávají správně svou funkci, a proto vznikají ve vlasech šediny.

Od teď budete jistě bobkový list používat i jinak než jen pouze při vaření!

Příprava odvaru

Výroba vlasového séra je velmi jednoduchá a zabere vám pouhých pár minut. Připravte si 8-10 bobkových listů, které rozdrťte a zalijte litrem vroucí vody. Poté je nechte louhovat do té doby, dokud voda nevychladne. Během toho se všechny účinné látky dostanou z bobkového listu přímo do vody. Nakonec už jen sceďte přes sítko a přelijte do lahve či rozprašovače.

Správné používání séra

Jakmile si umyjete vlasy šamponem, lehce je osušte ručníkem a nalijte na ně připravené vlasové sérum z bobkového listu. Rukama pak zajistěte, aby se odvar dostal opravdu všude, i do pokožky hlavy, kam ho vmasírujte. Po 15-20 minutách působení vlasy opláchněte vodou. Nejenže bobkový list dodá správnou výživu vlasům, ale také skvěle poslouží jako kondicionér. Pro lepší výsledky používejte odvar z bobkového listu 1-2krát týdně.

